ساخت روبات پرنده با توان عبور از موانع

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان علوم رایانه دانشگاه کورنل می گویند چنین ابزاری می تواند راه خود را در جنگل ها، تونل ها و ساختمان های آسیب دیده بیابد و از این رو می توان از آن در عملیات جستجو و نجات بهره مند شد.

دانش پژوهان این روبات چهار ملخه را به بازار عرضه کرده اند.

آشوتوش ساکسنا استاد علوم رایانه و مجری این طرح ، می گوید: این روبات پرنده را با دوربین های سه بعدی مجهز کردیم تا مدلی را از محیط اطرافش ترسیم کند؛ با این دوربین ها راهنمایی هایی مانند همگرایی خطوط مستقیم، اندازه ظاهری اشیا آشنا، چه اشیایی در جلو و پشت سر روبات وجود دارند به یاری روبات می آید یعنی همان راهنمایی هایی که انسان به طور ناخودآگاه از آنها برای مکمل دید سه بعدی استفاده می کند.

این روبات در حالت پرواز ، تصویر سه بعدی محیطش را به تکه های کوچکی با مرزهای مشخص تقسیم می کند و در این زمان تصمیم می گیرد کدام یک مانع است و مسیری را برای عبور از آن محاسبه می کند.

ساکسنا امیدوار است توانایی این روبات را برای واکنش به متغییرهای محیط مانند باد بهبود بخشیده و این روبات بتواند اشیائی مانند پرنده های واقعی را تشخیص داده و از آنها دوری کند.