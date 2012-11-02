اطعام بیش از سه هزار نفر در مصلای کنگان

ابوذر حسین پور در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: با تلاش، و هماهنگی‌های به عمل آمده از جانب امام جمعه کنگان قبل از تشرف به خانه خدا و همچنین با حمایت و همراهی، پیگیری جدی فرماندار کنگان، همزمان با عید سعید غدیر بیش از سه هزار نفر بر سر سفره اطعام ولایت امیرالمومنین در مصلای بزرگ خواهند نشست.

وی ادامه داد: حجت الاسلام دشتی نماینده ولی فقیه در سپاه امام صادق و امام جمعه موقت بوشهر نیز به عنوان سخنران این مراسم در مصلی حضور خواهد داشت.

مسئول دفتر امام جمعه بندر کنگان افزود: به منظور برگزاری هرچه باشکوه تر این مراسم، از حاج محمود طاهریان مداح حرم امام رضا(ع) برای حضور در بین مومنین کنگانی دعوت به عمل آمده است.

حسین پور اذعان داشت: با کمک مومنین، خیرین، افراد علاقه مند و برخی از هیئت امناها و رستوران ها در مصلای بزرگ برای اطعام و پذیرای شرکت کنندگان بیش از سه هزار پرس غذا پیش بینی شده است.

مسئول دفتر امام جمعه بندر کنگان تاکید کرد: این برنامه در راستای عمل به دستورات ائمه و حضرات معصومین بر اطعام در روز عید غدیر یا همان عیدالله الاکبر انجام می شود که دو سال متوالی در حال انجام است.

وی ضمن دعوت از آحاد مسلمانان و علاقه مندان برای حضور در این عید بزرگ از خیرین، مومنین، شورای اسلامی شهر کنگان و اداره تبلغیات اسلامی نیز تقدیر کرد.

گفتنی است دفتر امام جمعه کنگان سال گذشته بیش از 15 هزار پرس غذا با همت خیرین در سطح شهر توزیع کرد.