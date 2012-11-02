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۱۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۰۷

به مناسبت غدیر/

اطعام بیش از سه هزار نفر در مصلای کنگان

اطعام بیش از سه هزار نفر در مصلای کنگان

کنگان- خبرگزاری مهر: مسئول دفتر امام جمعه بندر کنگان از اطعام بیش از سه هزار نفر در مصلای این شهر و همچنین حضور مداح برجسته حرم امام رضا(ع) خبر داد.

ابوذر حسین پور در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: با تلاش، و هماهنگی‌های به عمل آمده از جانب امام جمعه کنگان قبل از تشرف به خانه خدا و همچنین با حمایت و همراهی، پیگیری جدی فرماندار کنگان، همزمان با عید سعید غدیر بیش از سه هزار نفر بر سر سفره اطعام  ولایت امیرالمومنین در مصلای بزرگ خواهند نشست.

وی ادامه داد: حجت الاسلام دشتی نماینده ولی فقیه در سپاه امام صادق و امام جمعه موقت بوشهر نیز به عنوان سخنران این مراسم در مصلی حضور خواهد داشت.

مسئول دفتر امام جمعه بندر کنگان افزود: به منظور برگزاری هرچه باشکوه تر این مراسم، از حاج محمود طاهریان مداح حرم امام رضا(ع) برای حضور در بین مومنین کنگانی دعوت به عمل آمده است.

حسین پور اذعان داشت: با کمک مومنین، خیرین، افراد علاقه مند و برخی از هیئت امناها و رستوران ها در مصلای بزرگ برای اطعام و پذیرای شرکت کنندگان بیش از سه هزار پرس غذا پیش بینی شده است.

مسئول دفتر امام جمعه بندر کنگان تاکید کرد: این برنامه در راستای عمل به دستورات ائمه و حضرات معصومین بر اطعام در روز عید غدیر یا همان عیدالله الاکبر انجام می شود که دو سال متوالی در حال انجام است.

وی ضمن دعوت از آحاد مسلمانان و علاقه مندان برای حضور در این عید بزرگ از خیرین، مومنین، شورای اسلامی شهر کنگان و اداره تبلغیات اسلامی نیز تقدیر کرد.

گفتنی است دفتر امام جمعه کنگان سال گذشته بیش از 15 هزار پرس غذا با همت خیرین در سطح شهر توزیع کرد.

کد مطلب 1734206

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