سه روز عزای عمومی در کهگیلویه و بویراحمد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کهگیلویه و بویراحمد ضمن تسلیت به رهبر معظم انقلاب و بیت مکرم این عالم ربانی، در این استان سه روز عزای عمومی اعلام کرد.

آیت الله ملک حسینی نماینده ولی فقیه و نماینده مردم استان کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری که مدتی بود به دلیل عارضه جسمی تحت درمان قرار داشتند، سحرگاه امروز جمعه در شیراز دار فانی را وداع گفتند.

تاکنون نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه در استانهای اردبیل، لرستان، کرمان و دبیرخانه مجلس خبرگان رحلت جانگداز این فقیه عالیقدر را تسلیت گفتند.