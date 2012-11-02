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۱۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۲۵

درپی رحلت آیت الله ملک حسینی/

سه روز عزای عمومی در کهگیلویه و بویراحمد اعلام شد

سه روز عزای عمومی در کهگیلویه و بویراحمد اعلام شد

یاسوج – خبرگزاری مهر: در پی عروج ملکوتی آیت الله ملک حسینی، نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد سه روز عزای عمومی در این استان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کهگیلویه و بویراحمد ضمن تسلیت به رهبر معظم انقلاب و بیت مکرم این عالم ربانی، در این استان سه روز عزای عمومی اعلام کرد.

آیت الله ملک حسینی نماینده ولی فقیه و نماینده مردم استان کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری که مدتی بود به دلیل عارضه جسمی تحت درمان قرار داشتند، سحرگاه امروز جمعه در شیراز دار فانی را وداع گفتند.

تاکنون نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه در استانهای اردبیل، لرستان، کرمان و دبیرخانه مجلس خبرگان رحلت جانگداز این فقیه عالیقدر را تسلیت گفتند.

کد مطلب 1734221

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