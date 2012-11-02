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۱۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۵۹

ایمانی:

200 مربی بهداشت یزد در برنامه آموزشی بهداشت روان شرکت کردند

200 مربی بهداشت یزد در برنامه آموزشی بهداشت روان شرکت کردند

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره سلامت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش یزد گفت: همایش بهداشت روان با شرکت مربیان بهداشت و مشاورین مدارس شهرستان یزد با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی برگزار شد.

عباسعلی ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همایش بهداشت روان با حضور مربیان بهداشت، مشاوران مدارس شهرستان یزد و کارشناسان بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با همکاری اداره سلامت و گروه مشاوره آموزش و پرورش شهرستان یزد با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی در سالن همایش مدرسه رسولیان برگزار شد.

وی افزود: در این برنامه آموزشی که به صورت سمینار ارائه شد در خصوص مسائل بهداشت روان از قبیل افسردگی، اضطراب، بیش فعالی و کلیه مسائل بهداشت روان که نیاز به بررسی دارد، آموزش های لازم ارائه شد.

ایمانی عنوان کرد: در این برنامه آموزشی از اساتید متخصص و فوق تخصص دانشگاه علوم پزشکی دعوت شد و به مربیان و مشاوران بهداشت آموزشهای مورد نظر ارائه شد.

وی با اشاره به اینکه در این برنامه آموزشی 200 نفر از مربیان بهداشت حضور داشتند، ادامه داد: این برنامه آموزشی مورد توجه گروه آموزش پذیر در این جلسه واقع شد و می توان به عنوان یکی از گام های موثر در پیشبرد اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از آن یاد کرد.

کد مطلب 1734239

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