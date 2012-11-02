حضور پرشور بابلی ها در راهپیمایی روز استکبارستیزی توطئه دشمن را خنثی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدوی افزود: اقشار مختلف مردم باید همپای دانش‌آموزان و دانشجویان در راهپیمایی بزرگ 12 آبان شرکت کرده و با حضور گسترده خود توطئه دشمنان را خنثی کنند.

وی ادامه داد: یکی از دستاوردهای بزرگ 13 آبان جابجایی آشکار قدرت و تبدیل شدن چالش‌ها به فرصت بود.

فرماندار بابل با اشاره به اینکه بسیاری از محققان معتقد هستند هر انقلابی که در کشورها شکل می‌گیرد با چهار چالش جدی مواجه است، افزود: در نظام اسلامی با تدبیر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری این چالش‌ها به فرصت تبدیل شده است.

وی با اشاره به طرح موفق شبنم برای جلوگیری از گرانفروشی در بابل گفت: با برنامه‌ریزی صحیح اداره صنعت، معدن و تجارت و تعزیزات بابل، بازرسان طرح شبنم در برخورد با گرانفروشی بسیار موفق عمل کرده و جلوی احتکار و گرانفروشی در بابل را گرفته اند.

فرماندار بابل، از احداث راهدارخانه جنوب بابل در فیروزجاه بندپی خبر داد و بیان داشت: در بازدید اخیر مدیرکل راه و شهرسازی و مدیرکل مدیریت بحران مازندران از مناطق بندپی و بابلکنار مقرر شد از هفته آینده با اعزام کمپرسی و لودر، زمینه احداث راهدارخانه جنوب بابل در فیروزجاه بندپی فراهم شود.