ساختن چهره ناقص از دین سبب ضربه زدن به دین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، لاله افتخاری پنج شنبه شب با حضور در نشست "بررسی نسبت دین وسینما" که در محل برگزاری هشتمین جشنواره فیلم کوتاه دینی "رویش" در پردیس سینمایی هویزه مشهد برگزار شد اظهار داشت: فیلم دینی فیلمی است که از زاویه دین به آن نگاه شود.

وی افزود: یک فیلم دینی باید از ابتدای بحث تولید وشکل گیری متن و فیلم نامه تا انتهای پروژه ساخت فیلم با یک نگرش و نگاه اسلامی همراه باشد تا بتوانیم عنوان فیلم دینی را بر آن اطلاق کنیم.

وی بیان کرد: اگر در فیلم های ساخته شده گزینه ها و مسائل دینی وجود داشته باشد به هر صورت کار خوبی است اما همین کار دینی اگر چهره ای ناقص از دین ارائه کند نه تنها موثر و مثبت نخواهد بود بلکه همین مسئله خودش می تواند سبب ضربه خوردن به دین شود.

وی اظهار داشت: باید ساختن فیلم های دینی را با جدیت ادامه دهیم و سعی کنیم کمترین درجه انحراف را داشته باشیم و اگر هم نتوانستیم به رضایت صد درصد دست یابیم نباید قانع شویم و متوقف بمانیم بلکه باید با استفاده از تجربیات به دست آمده کارمان را تا حصول نتیجه و رسیدن به نقطه اوج ادامه دهیم.

افتخاری گفت: با برگزاری نشست های مشابه همین نشست می توانیم به فیلم های که شاخص های لازم و کامل را برای کسب عنوان فیلم دینی کسب نکرده اند کمک کنیم و کیفیت فیلم هایی که در آینده ساخته خواهند شد را بالا ببریم.

وی همچنین از آمادگی مجلس شورای اسلامی برای کمک وحمایت از فیلم های شاخص دینی خبر داد وافزود: من وهمکارانم در مجلس آماده دفاع از فیلم های با نگرش دینی ومذهبی هستیم.