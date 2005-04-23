دكتر توراني : مهمترين ثمره مكتب اصفهان تداوم خردورزي است

به گزارش خبرنگار اعزامي گروه دين و انديشه "مهر" از گرگان، دكتر اعلي توراني، استاد دانشگاه الزهرا، در همايش بزرگداشت دو حكيم استرآباد؛ ميرفندرسكي و ميرداماد، مكتب اصفهان و پيوست آن به مكتب تهران و نقش اين مكتب در تحكيم مباني حكمت متعاليه صدرا را بررسي كرد.

دكتر توراني مهم ترين ثمره مكتب اصفهان را در تداوم مكتب خردورزي خواجه نصيري دانست و گفت : مكتب اصفهان به نوعي از احياء انديشه فلسفي و حكمي كه احتمالاً در معرض زوال قرار داشت دست يازيده است. مهمترين نقطه قوت مكتب اصفهان در همين بود كه فيلسوفان پرورش يافته در اين مكتب نه تنها به تقويت مباني فلسفي دوره ما قبل خود پرداختند بلكه در بازخواني و بنيانگذاري نوعي مستقل از فلسفه كه زمينه حكمت متعاليه را فراهم نمود تاثير گذاردند.

وي افزود : با شروع سلطنت شاه عباس، اصفهان به مركز هنرها و علوم اسلامي و كانون فرهنگي تبديل شد. انديشمندان و فيلسوفاني كه از اين دوره تا هنگام هجوم افغانها در اصفهان پا به عرصه حيات گذاردند به عنوان فيلسوفان مكتب اصفهان ناميده مي شوند. اما با ظهور تشيع كه براي هميشه از خفا خارج شده بود، شاهد انتشار نوشته هاي گرانقدري (آثار ملاصدرا و ديگران) هستيم كه در آنها تأملي فلسفي از ثمرة احاديث امامان سود مي جويد. بارزترين مباحث مطرح شده عبارتند از: بحث زمان، حدوث، عالم مثال يا برزخ و معرفت شناسي.

دكتر توراني ميرداماد را نخستين و مشهورترين متفكر برجسته چند نسل از فيلسوفان شيعي دانست كه نام او در صدر مكتب اصفهان قرار دارد. مدرسه صدر كه او در آنجا مشغول به تحصيل بود امروزه نيز در اصفهان در باغي بزرگ قرار دارد و مورد استفاده است. از ميرداماد حدود چهل اثر فارسي و عربي باقي مانده و مهمترين آثارش عبارتند از: 1) قبسات 2) تحقيقي در مباحث ابن سينا 3) جزوات. يكي از مهمترين مسايلي كه براي او اهميّت داشت پيدا كردن پاسخي براي حل مسئله جهانشناسي بود. آيا عالم قديم است يا آغازي در زمان دارد بي آن كه زمان وجود داشته باشد؟ ميرداماد ميان عالمي قديم و حادث به دنبال راه حلي در مفهوم حدوث دهري بوده و مفهوم زمان مثالي را به وجود آورد كه مشاجرات سختي را به دنبال داشت.

استاد دانشگاه الزهرا همچنين درباره ميرفندرسكي ديگر فيلسوف مكتب اصفهان گفت : ميرفندرسكي از برجستگان مكتب اصفهان كه به چند نسل از شاگردان فلسفه و كلام تدريس مي كرد، شخصيتي قوي داشت و در هاله اي از اسرار باقي مانده است. نظر به شهرت بسيار او، آثاري كه از وي باقي مانده به طور اعجاب انگيزي اندك است. او با ترجمه متن هاي سانسكريت به فارسي ارتباط داشت. ملاصدراي شيرازي نيز از ديگرحكمايي اين مكتب است.

وي درباره انتقال حوزه درس اصفهان به تهران گفت : پس از آن كه در دوران حكومت شاه سلطان حسين، افغان ها به اصفهان حمله كردند و پايتخت را ويران نمودند از زمان فتحعليشاه پايتخت از اصفهان به تهران منتقل شد و با پايان دوره اصفهان حوزه فلسفي اصفهان نيز تا حدي دچار ركود گرديده به طوري كه فتحعليشاه از ملا علي نوري اصفهاني درخواست كرد كه كلاس درس فلسفه را در مدرسه مروي تهران تشكيل دهد. ملا علي نوري ضمن پوزش اعلام كرد كه دو هزار طلبه فلسفه در مدرسه اصفهان موجود است و اگر كلاس درس را تعطيل كنيم اينها همه پراكنده مي شوند. و لذا حكيم زنوزي را كه از برجسته ترين شاگردان وي بود به تهران فرستاد تا در تهران مجلس درس فلسفه تشكيل گردد كه ايشان نيز از اساتيد با واسطه ميرزا جهانگيرخان است.



دكتر توراني نخستين فيلسوف مكتب تهران را عبدالله زنوزي دانست و گفت : وي به تدريس و شرح آثار ملاصدرا اشتغال داشت و چند اثر در مكتب صدرايي از او باقي مانده است و نيز اثري كه با عنوان بدايع الحكم از آقا علي مدرس زنوزي باقي مانده كه در جواب هفت پرسش اجمالي شاهزاده عماد الدوله، بديع الملك ميرزا نوشت كه خود، مترجم آثار صدرا به فارسي بود.