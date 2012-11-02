اختری: تبلیغ یک هنر اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح سایت هنر اسلامی، صبح امروز جمعه 12 آبان با حضور حجت الاسلام و المسلمین اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمدجعفر محمدزاده معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در محل غرفه سرای روزنامه نگاران و اقع در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها برگزار شد.

اختری در این برنامه گفت: اساس تبلیغ و رسانه از مختصات دین است. خداوند می گوید معنای پیامبری و کار پیامبران، ابلاغ است. کسی که مسئولیت ابلاغ پیامی را دارد و عقیده یا نظر خودش را بیان می کند، باید پای خود ایستادگی کند و پیام خود را ابلاغ کند. پیام رسانی شیوه برزگی است و در اصل اسلامی است. البته اسلام به معنی عام آن یعنی دین برگزیده نزد خداوند نه اصطلاحا دین پیامبر اسلام.

وی افزود: اصل هنر رسانه ای متعلق به دین و ادیان است. منتهی هنر رسانه ای در هر زمان به نوبه خود بر اساس شیوه ها و امکاناتی که وجود داشته، تغییر و تحولاتی پیدا کرده است. نفس تبلیغ، یک هنر اسلامی است. نماز جماعت، حج و ... هم همه هنر اسلامی هستند چون حاوی تبلیغ یک مفهوم مشخص هستند. بنابراین خیلی نمونه های هنری هستند که اسلامی هستند ولی منحصرا متعلق به دین اسلام نیستند و در انحصار مردم مسلمان هم نیستند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت در ادامه گفت: مساله دیگر این است که امروز در جایگاه جهانی مان، دارای یک مکتب عالی و ارزنده هستیم. همان طور که امام خمینی (ره) در درس حکومت اسلامی خود در نجف گفت، کار مبلغان این است که اسلام را خوب به مردم معرفی کنند و فرمود اگر اسلام را خوب معرفی کنید، مردم مشتاقانه به سوی آن می آیند. تاکیدات رهبر معظم انقلاب را هم که همه در زمینه هنر و رسانه شنیده اند. بنابراین ما باید بتوانیم معارف خود را به هر زبانی که دنیا به آن نیاز دارد، معرفی کنیم.

اختری گفت: امروزه می توانید به همه مجمع ها و افراد رسوخ کرد. اگر فرهنگ خود را داشته باشید، می توانید تاثیرگذار باشید ولی اگر فرهنگ خود را ارائه نکنید، تحت تاثیر قرار خواهید گرفت. ما به عنوان خدمتگزاران اهل بیت، آمادگی این را داریم که نمایشگاهی بزرگ و دائمی از تمام کارهای هنرمندان شیعه، سنی و غیرمسلمان برپا کنیم. امروز ما به یک بانک برای این کار احتیاج داریم که همه فنون هنری را در آن ذخیره کنیم.

وی گفت: امروز در جهان آمادگی و اقبال زیادی نسبت به اسلام وجود دارد، بنابراین باید صورت درست آن را عرضه کنیم بنابراین پیشنهاد می کنم مردم و مسئولان هر طور که می توانند از امکانات سایت هنر اسلامی بهره برداری کنند.