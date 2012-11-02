موارد تخلف در وزارت ارشاد در حال رسیدگی است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی وزیر ارشاد صبح امروز جمعه 12 آبان در مصلای بزرگ تهران حضور یافت و پس از افتتاح سایت هنر اسلامی و بازدید از غرفه رحمه للعالمین در نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاریها، به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت.

حسینی ابتدا با اشاره به اقداماتی که با هدف اهانت به پیامبر اسلام (ص) در برخی کشورهای غربی صورت می‌گیرد، گفت: ما باید از همه هنرمندان و نخبگان جامعه برای معرفی تاریخ صدر اسلام و همچنین شخصیت پیامبر (ص) بهره بگیریم و برپایی غرفه رحمه للعالمین گامی است در این مسیر.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد احتمال معرفی معاون جدید امور فرهنگی وزارت ارشاد افزود: هر اتفاقی در این خصوص بخواهد بیفتد، ما اطلاع‌رسانی می‌کنیم.

وزیر ارشاد همچنین با توصیه به رسانه‌ها برای دقت بیشتر در کارشان، اضافه کرد: هر مقدار رسانه‌های ما در کارشان دقت بیشتری داشته باشند و بیشتر واقعیت‌ها را بیان کنند، بهتر است ولی اگر دچار ضعف و اشتباه شوند و خدای نکرده از روی تعمد مطالب نادرستی را به افراد نسبت بدهند، کم کم مردم اعتمادشان را به آنها از دست می‌دهند.

حسینی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر که نظر وزیر ارشاد را درباره تصمیم اخیر دیوان عدالت اداری در کاهش اختیارات هیئت نظارت بر مطبوعات و خبرگزاریها، گفت: در این مورد باید مفصل صحبت کنم که الان مجالش نیست.

وی در پاسخ به سوال درباره تخلفات مالی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که اخیراً رسانه‌ای شده است، تاکید کرد: ما نسبت به هر گونه تخلفی چه مالی چه اخلاقی در مرکز و یا ادارات کل ارشاد در استان‌ها حساسیت داریم و حتی اگر شائبه این هم مسئله هم وجود داشته باشد و تخطی بخواهد انجام شود، برخورد می‌کنیم.

وزیر ارشاد ادامه داد: ما دوستان حراست را موظف کرده‌ایم که مراقبت جدی نسبت به این مسائل داشته باشند و هر مورد مشکوکی باشد به آن رسیدگی می‌شود. اخیراً هم مواردی بوده است که دارند به آنها رسیدگی می‌کنند.

حسینی در عین حال گفت: اینکه رسانه‌ها بخواهند کوچکترین مسائل از این دست را بزرگنمایی کنند، درست نیست. درست است که باید با کوچکترین تخلفی، برخورد شود ولی حیثیت افراد هم باید مراعات شود و تا زمانی که در دادگاه ثابت نشده باشد، نباید از آنها اسم آورده شود؛ اگر اینگونه شود، هم خلاف قانون و هم خلاف شرع است.

وی ادامه داد: ما خودمان پیگیری هستیم و اجازه نمی‌دهیم در مجموعه‌ای که نیروهای پاک، فعال و علاقه‌مند دارند کار می‌کنند، معدود افرادی بخواهند سوء استفاده کنند. ما قبلاً هم با این مسائل برخورد کرده‌ایم و مدیران را جا به جا کرده‌ایم.

حسینی در پاسخ به این نکته خبرنگار مهر که «قبول دارید این مشکلات ناشی از ضعف نظارت در وزارت ارشاد است؟» گفت: خیر اتفاقاً این قوت نظارت را نشان می‌دهد که دارد با آن برخورد می‌شود وگرنه به حال خودش رها می‌شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین از آغاز پرداخت یارانه معوقه مطبوعات در 6 ماه گذشته اعم از استانی و سراسری از روز گذشته 11 آبان خبر داد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که مذاکره با وی را برای پذیرش مسئولیت سازمان صدا و سیما با توجه به حضور پررنگش در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی جویا شد، گفت: خیر.

سیدمحمد حسینی در پاسخ سوال خبرنگاری که از برگزاری جشنواره‌های متعدد وزارت ارشاد در جزیره کیش با عنوان «کیش گرایی» یاد و از آن انتقاد کرد، تنها به سر دادن یک خنده بلند اکتفا کرد.