علی اصغر انصاری در بازید از غرفه خبرگزاری مهر، در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها اظهار داشت: در وبگاه شبکه ملی اطلاعات علاوه بر آخرین اخبار از تحولات صورت گرفته در این پروژه، مدل مفهمومی معماری شبکه ملی اطلاعات و خدماتی که از طریق این شبکه قابل واگذاری است، اعلام می شود.
وی ادامه داد: مسئولیت ها و کارهایی که در بخش های مختلف در توسعه شبکه ملی اطلاعات نقش دارند و نیز تجربیات جهانی و کشورهایی که در زمینه شبکه های ملی فعالیت داشته اند در این پرتال اطلاع رسانی ارائه می شود.
معاون سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در این درگاه رسمی، اتاق های فکر تشکیل می شود که در آن کمیته های فنی در اتاق های گفتگو با متخصصان این حوزه تبادل نظر خواهند داشت و پاسخ سوالات مدنظر کاربران را ارائه می کنند.
به گفته انصاری در این پرتال رسمی بخش گزارشات مردمی، نظرسنجی و دریافت شکایات از پروژه شبکه ملی اطلاعات نیز دیده شده است.
انصاری در غرفه مهر خبر داد؛
راه اندازی درگاه رسمی شبکه ملی اطلاعات/ ایجاد اتاق فکر برای متخصصان
معاون سازمان فناوری اطلاعات از افتتاح و بهره برداری از درگاه رسمی شبکه ملی اطلاعات خبر داد که براساس آن کاربران می توانند از آخرین تحولات صورت گرفته در پروژه شبکه ملی اطلاعات آگاه شوند.
علی اصغر انصاری در بازید از غرفه خبرگزاری مهر، در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها اظهار داشت: در وبگاه شبکه ملی اطلاعات علاوه بر آخرین اخبار از تحولات صورت گرفته در این پروژه، مدل مفهمومی معماری شبکه ملی اطلاعات و خدماتی که از طریق این شبکه قابل واگذاری است، اعلام می شود.
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