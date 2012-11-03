علی اصغر انصاری در بازید از غرفه خبرگزاری مهر، در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها اظهار داشت: در وبگاه شبکه ملی اطلاعات علاوه بر آخرین اخبار از تحولات صورت گرفته در این پروژه، مدل مفهمومی معماری شبکه ملی اطلاعات و خدماتی که از طریق این شبکه قابل واگذاری است، اعلام می شود.



وی ادامه داد: مسئولیت ها و کارهایی که در بخش های مختلف در توسعه شبکه ملی اطلاعات نقش دارند و نیز تجربیات جهانی و کشورهایی که در زمینه شبکه های ملی فعالیت داشته اند در این پرتال اطلاع رسانی ارائه می شود.



معاون سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در این درگاه رسمی، اتاق های فکر تشکیل می شود که در آن کمیته های فنی در اتاق های گفتگو با متخصصان این حوزه تبادل نظر خواهند داشت و پاسخ سوالات مدنظر کاربران را ارائه می کنند.



به گفته انصاری در این پرتال رسمی بخش گزارشات مردمی، نظرسنجی و دریافت شکایات از پروژه شبکه ملی اطلاعات نیز دیده شده است.