سید مهدی هاشمی رئیس فدراسیون تیراندازی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اعلام کمیته ملی المپیک مبنی بر خروج تعدادی از مربیان خارجی و اینکه آیا این امر شامل حال مربیان خارجی تیراندازی هم می شود، اظهار داشت: با توجه به اینکه با مربیان خارجی تیراندازی قرارداد داریم، در چارچوب آن کار را دنبال خواهیم کرد.

وی ادامه داد: البته از ابتدا هم برنامه ما بر این بود، تا جایی که ممکن است از مربیان داخلی استفاده کنیم. در تیراندازی مشغول بازنگری هستیم که اگر بتوانیم زودتر از برنامه های جایگزین استفاده کنیم.

رئیس فدراسیون تیراندازی با بیان اینکه طبیعتا در چارچوب و قراردادهای موجود با مربیان رفتار خواهیم کرد، تاکید کرد: چند مربی خارجی در تیراندازی فعالیت می کنند که ممکن است در بخش هایی که به صورت پاره وقت عمل می کنند کاهش ایجاد کنیم باید بازه زمانی بلندمدت را به میان مدت کاهش بدهیم.

هاشمی در پاسخ به این سوال که آیا خروج مربیان خارجی از کشور به نوعی بازگشت به عقب نیست؟، اظهار داشت: نمی توان یک نسخه کلی برای همه پیچید اگر در آن بازه زمانی موفق شده باشیم جایگزین‌هایی را ایجاد کنیم مشکلی نیست، خدا را شکر در فدراسیون تیراندازی پیشرفت های خیلی خوبی داشته ایم.

وی در خصوص سفر همزمان محمد عباسی وزیر ورزش و محمد علی آبادی رئیس کمیته ملی المپیک به لوزان سوئیس گفت: کار خیلی خوبی است. ما باید در چارچوب یک تعامل و هماهنگی این بحث های موجود را نهایی کنیم و باید تلاشمان این باشد با همفکری و هم افزایی این بحران را پشت سر بگذاریم.

رئیس فدراسیون تیراندازی در پاسخ به این سوال که قبول دارید در ظاهر تعامل خوبی بین عباسی و علی‌آبادی نیست، تصریح کرد: شما اصحاب رسانه باید بجای بزرگنمایی تلاش کنید مشکلات رفع شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تعلیق بزرگنمایی می شود؟، خاطر نشان کرد: فکر می کنم اغراض سیاسی خارجی منجر به این مشکلات شده است وگرنه این مشکل جدیدی نیست، اما در حال حاضر فشارهای سیاسی این موضوع را بزرگنمایی می کند.