مبارزه با استکبار جهانی یکی از اصول فرهنگی انقلاب اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شعبانی فرد با بیان این مطلب در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه امروز اراک افزود: مبارزه با استکبار جهانی از سال 1342 با تبعید امام راحل(ره) به ترکیه توسط رژیم شاهنشاهی در ایران نهادینه شد.

وی با گزارمیداشت 13 آبانماه سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ایارن به دست دانشجویان پیرو خط امام (ره) گفت: تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال 58 از رخدادهای تاریخ اسلامی است که به دخالت استکبار جهانی در سرنوشت میهن اسلامی ایران مهر بطلان زد.

استاندار استان مرکزی با بیان این که روز 13 آبان نماد قدرت و پایداری ایرانیان در برابر استکبار جهانی است گفت: اشغال لانه جاسوسی و گروگان گیری جاسوسان آمریکایی در لباس دیپلمات های آمریکایی تنها یک حادثه سیاسی نبود بلکه آغاز تحول عمیقی در خاورمیانه و جهان برای آشکار ساختن ماهیت زمامداران کاخ سفید به وقوع پیوست.

شعبانی فرد تاکید کرد: در 13 آبانماه اولین پیام معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران مبنی بر خدا محوری و رهایی بی قید و شرط از سلطه شوم استکبار جهانی به جهان صادر شد و توانست همچون آهن ربایی افکار و اندیشه های جهان را به خود معطوف کند.

وی گفت: امام راحل با دم مسیحیایی خود در کالبد ملت ایران اندیشه توانایی ایستادگی در برابر قدرت های بزرگ را در ذهن ایرانیان تبیین کرد.

شناخت دشمن مهمترین و اولین قدم در راه استکبار ستیزی است

استاندار استان مرکزی در ادامه با تاکید بر ضرورت دشمن ستیزی گفت: شناخت دشمن اولین قدم در راه استکبار ستیزی است.

شعبانی فرد با بیان این که عدم شناخت صحیح دشمن موجب فساد کشورها می شود افزود: استکبار هموراه سعی دارد در گام نخست با دراز کردن دست دوستی به سوی ملت ها راه ورود خود به کشورها را باز کند اگر هوشیاری و آگاهی ملت ها نباشد نتیجه ای جز بردگی استکبار در انتظار این ملت ها نیست.

وی ادامه داد: ملت ایران الگوی خوبی برای کشورهای دنیاست، ملتی که توانست در سایه رهنمودهای رهبر فرزانه خود با اراده پولادین در برابر آمریکا بایستد و آمریکا می داند تا زمانی که شعار مرگ بر آمریکا از سوی ایران در دنیا پیچیده می شود تسلط پذیری بر این ملت ناممکن است.

بیداری اسلامی بساط آمریکا در جهان را جمع می کند

استاندار استان مرکزی در ادامه با اشاره به بیداری اسلامی شکل گرفته در دنیا گفت: ترس آمریکا از گسترش اسلام به خاطر کوتاهی دستش از کشورهای منطقه است.

شعبانی فرد افزود: گسترش اسلام و مفاهیم اسلامی در هر نقطه از جهان به معنای جمع شدن بساط استکبار جهانی است امر مهمی که به هیچ وجه مورد قبول و پذیرش استکبار جهانی نیست.

وی با بیان این که امروز ملت های دنیا بیدار شده و جبر و استکبار را نمی پذیرند گفت: احساس غیرت ملی همه هویت یک ملت است که اگر از دست برود آینده ای چون کشور عربستان صعودی، امارات متحده عربی و .... در انتظارشان است.

13 آبان هویت و ابهت آمریکا را در دنیا شکست

استاندار استان مرکزی گفت: تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ایران به دست دانشجویان پیرو خط امام ابهت و هویت آمریکا را در دنیا شکست.

شعبانی فرد با بیان این که امروز بعد از 32 سال، شکست ناپذیری ایران در برابر آمریکا به دنیا ثابت شده گفت: تنزل 30 رتبه آمریکا در جهان ناشی از این مهم است.

راز پیروزی و شکست ناپذیر ایران در برابر آمریکا در گرو پیروی از ولایت فقیه است

استاندار استان مرکزی در ادامه بر ضرورت پیروی همه جانبه ملت ایران از ولایت فقیه تاکید کرد و گفت: راز پیروزی و شکست ناپذیری ایران در برابر آمریکا در گرو پیروی از ولایدت فقیه است.

شعبانی فرد افزود: دنیا امروز به ایران چشم دوخته و این ملت ایران است که باید همچون گذشته با پیروی از ولایت فقیه از این برهه سخت و حساس با سربلندی بیرون بیاد.

وی تبعیت از ولایت فقیه، عدم اختلاف میان ملت و مسئولیت و احیا اقتصاد مقاومتی را سه اصل اساسی در راه تداوم پیروزی های ملت ایران برشمرد و گفت: امروز ایران علیرغم تحمیل شرایط سخت تحریم ها توانسته با طی پله های ترقی در حوزه های مختلف علمی و صنعتی نام و آوزاه خود را در جهان به سر زبان ها بیندازد.

استاندار مرکزی تاکید کرد: ملت ایران می تواند بار دیگر از تحریم ها فرصتی برای رشد و تعالی خود بیابد و این را بارها به دنیا ثابت کرده است.