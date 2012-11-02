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۱۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۲۶

برگزاری همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی در یزد به تعویق افتاد

برگزاری همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی در یزد به تعویق افتاد

یزد - خبرگزاری مهر: فرماندار یزد از به تعویق افتادن همایش بزرگ پیاده روی در یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله سیفی اظهار داشت: همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی به علت همزمانی با راهپیمایی یوم الله 13 آبان به تعویق افتاد.

وی با تاکید بر اهمیت نقش ورزش در سلامت فردی و اجتماعی افزود: تصمیم مدیران استان مبنی بر تعویق زمان برگزاری همایش یاد شده با توجه به برگزاری راهپیمایی امروز (جمعه) بوده است.

فرماندار یزد با اشاره به اینکه برگزاری این همایش می تواند نشاط و شادابی را در سطح استان و شهرستان ایجاد کند، بیان داشت: با برنامه ریزی به عمل آمده توسط مسئولان، زمان مناسب دیگری برای برگزاری این همایش انتخاب خواهد شد.

کد مطلب 1734392

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