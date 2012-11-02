لزوم تمکین قوای سه گانه از رهبری/ اختلاف افکنان مانند تکه های ابر

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت عیدغدیر خم، سید رضا طباطبایی بخشدار مرکزی، عباس برکان رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورامین، سرهنگ پاسدار محمد کاشانی رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران، فتح الله فرجی فرمانده بسیج اصناف شهرستان و جمعی از دهیاران و کارکنان بخشداری مرکزی ورامین صبح جمعه با حضور در بیت آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه ورامین با وی دیدار کردند.

آیت الله محمودی در این دیدار ضمن تبریک دهه ولایت و عید سعید غدیر خم اظهار داشت: کسی مقام و منزلت حضرت علی(ع) را نشناخت جز رسول اکرم(ص)، فاطمه زهرا(س) و ائمه معصومین علیهم السلام؛ یکی از مهمترین عوامل بقای اسلام خدمات ارزنده علی(ع) به این دین مبین بود.

وی افزود: مقام امیرالمؤمنین(ع) فوق درک و بیان ماست، بیان هر موضوع فرع شناخت آن موضوع است، اگر انسان شناخت کامل و جامع نسبت به یک موضوع نداشته باشد قطعا نمی تواند آن موضوع را بیان نماید و لذا ما قاصر از بیان شخصیت و خدمات امام علی(ع) هستیم.

پیروی از ولایت فقیه بود که توانست انقلاب اسلامی را پیروز کند

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین با اشاره به فرمایش حضرت امام راحل، ولایت فقیه را استمرار حرکت انبیاء دانسته و عنوان کرد: پیروی از ولایت فقیه بود که توانست انقلاب اسلامی را پیروز کند؛ سه عامل حفظ وحدت و اتحاد، پیروی از ولایت فقیه و هدف مقدس که همانا حکومت اسلام است سبب پیروزی انقلاب اسلامی شد.

وی ادامه داد: امروز نیز همان سه عامل پیروزی است که می تواند عوامل ماندگاری باشد؛ گاه شنیده می شود افرادی در داخل کشور مواردی تفرقه افکن مطرح می کنند، این اعمال صحیح نیست، البته اختلاف نظر در میان مردم یک کشور 70 میلیونی طبیعی است اما اختلافات بین مسئولان پذیرفتنی نیست، این اختلافات نابجاست.

اختلاف افکنان مانند تکه های ابر لحظاتی ظاهر می شوند و روی خورشید را می پوشانند

امام جمعه ورامین افزود: بدانید اختلاف افکنان مانند تکه های ابر لحظاتی ظاهر می شوند و روی خورشید را می پوشانند لکن رفتنی هستند و در نهایت این خورشید تابان است که می ماند؛ انقلاب اسلامی مانند خورشیدی تابان تا قیام امام عصر(عج) خواهد ماند، شیطنت ها از بدو پیروزی انقلاب تا امروز بوده است.

وی از قوای سه گانه خواست تا به فرمایش رهبری مبنی بر حفظ وحدت تمکین کنند و اضافه کرد: اتحاد بین دولتی ها و نیز بین دولت با دیگر قوا و حتی بین اقشار دیگر جامعه باید باشد، مسئولان شهرستان نیز اتحاد را حفظ کنند، صمیمیت داشته باشند؛ دشمن سعی و تلاش کرد که نور خدا را در این کشور خاموش نماید اما نتوانست، نکند ما در این راه به شیطان امید دهیم و او را یاری رسانیم.

با سابقه ترین امام جمعه کشور بیان داشت: مملکت بیش از 200 هزار شهید داده تا از خواب غفلت بیدار شویم، دشمن حلقه های تحریم اقتصادی و فشارهای خود را بیش از هر زمان دیگری کرده و ما خوابیم و دشمن را اشتباه گرفتیم.

وی ادامه داد: متأسفانه دغدغه مان شده منازعات بر سر قدرت و سهم خواهی کردن از نظام که شرم آور است؛ اصل نظام مشروع است و در این نظام مشروع فرصت خدمت برای ما فراهم شده، خدمت در نظام عبادت است، فرصت را از دست ندهیم.

شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی ثابت قدم ترین پیروان راه علی(ع) هستند

بخشدار مرکزی ورامین نیز در این دیدار ضمن گرامیداشت عید سعید غدیر خم و دهه ولایت طی سخنانی ضمن تأکید بر اهمیت ولایت امیرالمومنین(ع) گفت: حضرت امیر(ع) در موارد علمی و نیز شجاعت همتا ندارد، ایشان شخصی بودند که در عین پهلوانی و قدرت در مقابل ایتام و ضعفای جامعه متواضع بودند، درک شخصیت ایشان برای ما بسیار دشوار است، اوج عظمت ایشان را رسول اکرم(ص) در روز عید غدیر به منصه ظهور رساندند.

سید رضا طباطبایی افزود: شهدای عزیز انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ثابت قدم ترین پیروان راه نورانی علی ابن ابیطالب(ع) هستند، این گل های پرپر پیروان واقعی ولایت ایشان هستند و می توان شهدا را احیاگران حقیقی واقعه غدیر خم دانست.