430 هزار راس در یزد علیه تب برفکی واکسینه شدند

سید خلیل موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دامپزشکی یزد در اجرای این طرح و به منظور کنترل بیماری از تمام توان بخش دولتی و خصوصی واجد شرایط استفاده کرد.

وی افزود: در مجموع نیز با اجرای این طرح، 51 هزار و 795 راس گاو و گوساله و 379 هزار و 453 راس گوسفند و بز مایه کوبی شدند.

موسوی عنوان کرد: بیماری تب برفکی، بیماری مسری زوج سمیان اهلی و وحشی است که منجر به خسارت، کاهش شدید تولیدات و تجارت دام های اهلی می شود.

رئیس اداره مبارزه با بیماری های دامی اداره کل دامپزشکی استان یزد ادامه داد: طرح واکسیناسیون رایگان تب برفکی گاو و گوساله دو بار و گوسفند و بز یک بار در سال اجرا می شود که فاز اول واکسیناسیون گاو و گوساله در اردیبهشت ماه انجام شد.

موسوی یادآور شد: فاز دوم طرح واکسیناسیون گاو و گوساله در واحدهای صنعتی، نیمه صنعتی و واحدهای روستایی از ابتدای شهریور ماه تا 25 شهریور و در گوسفند و بز تا پایان مهر ماه سال جاری به صورت رایگان در سراسر استان انجام شد.

وی از دامداران خواست: برای کنترل و ریشه کنی این بیماری از انتقال کود دام در حین بیماری و همچنین از پرورش گوسفند در کنار واحدهای گاوداری خودداری کنند.