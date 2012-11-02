  1. استانها
۱۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۵۹

امام جمعه موقت ارومیه؛

واقعه غدیر تجلی اکمال دین و اتمام نعمت است/اهداف واقعه غدیر در جامعه تبیین شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت ارومیه گفت: در بین ادیان الهی دین اسلام کامل ترین ادیان است اما این دین یک کامل کننده دیگری هم دارد و آن غدیر است که خداوند هم به آن اشاره دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدباقر صاحب الزمانی در خطبه های این هفته نماز جمعه ارومیه افزود: واقعه غدیرخم، واقعه ای روشن و انکارناپذیر در ولایت و امامت حضرت علی ابن ابوطالب (ع) است.

وی ادامه داد: پیامبر بزرگ اسلام (ص) در روز غدیرخم تاکیدات بسیاری را برای روشن کردن امامت حضرت علی (ع) انجام دادند که این امر تمامی ابهامات را در خصوص حقانیت امام علی (ع) برطرف کرده است.

حجت الاسلام صاحب الزمانی با اشاره به تاکید صریح قرآن کریم در خصوص ابلاغ امامت علی (ع) در واقعه غدیرخم نیز اظهار کرد: قرآن کریم تاکید داشته است که با این کار دین خدا کامل شده و نعمت خداوند پایان یافت.

امام جمعه موقت ارومیه با تاکید بر اینکه اهداف این واقعه تاریخی در جامعه تبیین شود گفت: حدیث ولایت امام علی (ع) را علمای سنی و شیعه به اتفاق در کتابها و آثار مکتوب خود نقل کرده اند و مخالفان بهانه ای برای انکار واقعه غدیرخم ندارند.

وی با اشاره به فضایل و خصوصیات اخلاقی امیرالمومنین حضرت علی (ع) افزود: امام اول شیعیان تربیت یافته مکتب نبوی است و تمامی اخلاق و معرفت اسلامی را از حضرت رسول اکرم (ص) به یادگار داشتند.

حجت الاسلام صاحب الزمانی همچنین در خطبه های امروز در خصوص رباخواری و برخورد شدید خداوند با رباخواران گفت: خداوند این امر را بسیار نهی کرده و آن را در زمره گناهان کبیره و زشت قرار داده است.

