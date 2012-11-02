  1. اقتصاد
۱۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۱۶

رئیس اتاق مینسک:

بلاروس پذیرای سرمایه گذاران ایرانی/ تجارت ۱۰۴ میلیارد دلاری بلاروس پیش روی ایران

رئیس اتاق بازرگانی مینسک با استقبال از هیات تجاری ایران بر ضرورت سرمایه‌گذاری‌های مشترک تاکید کرد و گفت: تجارت ۱۰۴ میلیارد دلاری بلاروس پیش روی تجار ایران قرار دارد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بلاروس، فدروچوک در دیدار با رئیس اتاق تهران و هیات تجاری ایرانی گفت: اقتصاد بلاروس در سال‌های گذشته از پویایی و توسعه مناسبی برخوردار بوده است و حجم تجارت آن در سال ۰۱۰۲ به ۴۰۱ میلیارد دلار رسیده است.

رئیس اتاق بازرگانی مینسک افزود: اقلام اصلی صادراتی بلاروس به ایران را الیاف مصنوعی، ماشین آلات و تایر خودرو تشکیل می دهند، ضمن اینکه خط مونتاژ کامیون نیز در تبریز راه اندازی شده است.

وی تصریح کرد: این خط تولید نمونه ای از همکاری ها و سرمایه گذاری های مشترک ایران و بلاروس است که نمونه موفقی هم به شمار می رود.

به گفته فدروچوک، جای بسیار خوشحالی است که ترکیب هیاتی که به بلاروس سفر کرده است بسیار متنوع است و همه زمینه های تجاری را در بر می گیرد.

وی اظهار داشت: امید می رود که تجار ایرانی و بلاروسی بتوانند شرکای خود را در این دیدارها پیدا کرده و این امر منجر به توسعه روابط اقتصادی و تجاری دو کشور شود. 
 

