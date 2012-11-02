لانه جاسوسی آمریکا آخرین ابزار آمریکا و غرب در ضربه زدن به انقلاب بود

به گزارش خبرنگار مهر محمد حسن قدیری ظهر جمعه در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه زنجان جمع آوری اسنادی در این زمینه پس از تسخیر لانه جاسوسی را یادآور شد و افزود: با تسخیر لانه جاسوسی ابهت استکبار درهم ریخت.

قدیری ابیانه با اشاره به اسناد مربوط به توطئه های آمریکا نسبت به کل خاورمیانه در سفارتخانه آمریکا در ایران ادامه داد: سفارتخانه های آمریکا در تمام کشورها مراکزی برای توطئه استکبار جهانی بر علیه جوامع است.

سفیر سابق ایران در مکزیک و استرالیا در بخش دیگری از سخنان خود به تحریم های غرب و آمریکا بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: 33 سال از پیروزی انقلاب می گذرد و ما شاهد اوج گیری ایران اسلامی در عرصه های مختلف هستیم و این موضوع نشانگر کارآمد نبودن تحریم های دشمنان بر علیه انقلاب است.

قدیی ابیانه با اشاره به اینکه غرب سعی می کند فرهنگ مصرف گرایی را به یک معضل اجتماعی در کشور تبدیل کند، خواستار هوشیاری مردم در مقابله با این دسیسه دشمن شد.

این کارشناس علوم استراتژیک به واقعه ملی شدن صنعت نفت در ایران و عکس العمل غرب و آمریکا در این رخداد مهم اشاره کرد و گفت: امروز نیز در مقوله انرژی هسته ای شاهد چنین عکس العمل های غیرمنطقی از سوی دشمن هستیم.

قدیری ابیانه از شکل گیری تمدن بزرگ اسلامی در منطقه و جهان خبر داد و گفت: بیداری اسلامی در منطقه و مقاومت مردم مسلمان مصر، لیبی، تونس و دیگر کشورها در مقابله با نظام سلطه بیانگر این موضوع می باشد.

قدیری ابیانه با اعلام اینکه ایران امروز قدرتمندتر از دیروز است، ادامه داد: امروز شاهد تحقق وعده امام راحل و مقام معظم رهبری در پیروزی جهان اسلام هستیم.

وی با اشاره به رو به افول بودن رژیم صهیونیست و آمریکا ادامه داد: بیشترین خودسوزی ها در اسرائیل است که خبر از بحران و عدم دموکراسی در اسرائیل می دهد.

قدیری ابیانه ادامه داد: تمام تلاش استکبار و صهیونیسم از تشدید تحریم های اقتصادی علیه ایران، نارضایتمندی مردم است، تا به این طریق بتوانند با تبلیغات مسموم خود نظرات و عقاید ملت مسلمان ایران اسلامی را به سوی خود جلب کنند. سفیر سابق در مکزیک و استرالیا و کارشناس عالی وزارت امور خارجه، تاکید کرد: ملت ایران طی 33 سال گذشته با تمامی این توطئه ها و فشارها روبرو بوده و به خوبی متوجه اند که تمام پیشرفت ها و موفقیت های نظام اسلامی در سایه همین تحریم ها به دست آمده است. قدیری ابیانه تصریح کرد: جهانیان باید متوجه باشند، درصورتی که همکاری و همنشینی با آمریکا و اسرائیل غاصب نتیجه و ثمره ای برای مردم داشت، امروز ملت مصر باید در یکی از پیشرفته ترین جوامع جهان زندگی می کردند.

سفیر سابق ایران در مکزیک و استرالیا همچنین تنها رمز پیروزی و مقابله با تحریم دشمنان و عبور از این پیچ تاریخی را پیروی از منویات مقام معظم رهبری دانست و خاطرنشان ساخت: پیروزی و مقاومت کشور در اوج تحریم ها بیانگر کارآمدی نظام اداری ماست.

قدیری ابیانه خواستار تبدیل تحدیدها به فرصت ها شد و ادامه داد: سوق دادن مردم به سمت اقتصاد مقاومتی یکی دیگر از راهکارهای مقابله با این تحریم هاست.

به گفته قدیری ابیانی ملتی که به قرآن و اعتقادات دینی خود متوسل می شود به راحتی می توانند در مقابل توطئه ها و دسیسه های دشمنان مقاومت کنند همانطور که در فتنه 88 شاهد تحقق این امر بودیم.

وی خواستار مشارکت مردم در تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی شد و افزود: هر کس در هر حرفه و شغلی باید این شعار را سرلوحه خود قرار داده در جهت به ثمر رسیدن آن تلاش کند.

