13 آبان روز ثبت موضع ضد استکباری ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در خطبه های این هفته نمازجمعه ابرکوه اظهار داشت: 13 آبان به عنوان روز در هم شکستن هیمنه پوشالی آمریکا و همدستان غربیش ثبت و به تدریج جهانی شد تا اینکه امروز آمریکا و سردمداران کاخ سفید در جهان به عنوان بی اعتبارترین و منفورترین حکومت در نزد ملتها شناخته می شوند.

وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در مورد جایگاه آمریکا مبنی بر اینکه "امروز هیچ دولتی به اندازه آمریکا در جهان منفور نیست"، افزود: اگر دولتهای منطقه و کشورهای دیگر جرات پیدا کنند و یک روز را به عنوان روز نفرت از آمریکا تعیین کنند، بزرگترین راهپیمایی تاریخ در دنیا برگزار می شود .

خطیب جمعه ابرکوه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجاوز اسرائیل به تمامیت ارضی سودان جنوبی با هواپیماهای بدون سرنشین و کشتار خانواده های بی دفاع مسلمانان که با چراغ سبز آمریکا صورت گرفت، بیان داشت: مانند بسیاری از موارد هنوز با سکوت مرگبار سازمان ملل و دیده بانهای مزدور آن و داعیه داران حقوق بشر در زمینه این جنایت روبرو هستیم .

حسینی همچنین با اشاره به رقابتهای انتخاباتی ریاست جمهوری سال 2012 آمریکا که به مراحل پایانی خودش نزدیک می شود، اظهار داشت: واقعیت این است که این دو نامزد، سیاست مستقل از یکدیگر ندارند بلکه دو تیغه یک قیچی هستند.

وی تاکید کرد: این دو نامزد هر دو یک سیاست شیطانی را دنبال می کنند و پیروزی هر کدام از آنها، هیچ تفاوتی به حال ایران اسلامی نخواهد کرد .

حسینی با اشاره به 14 آبان روز فرهنگ عمومی اظهار داشت: فرهنگ صحیح، فرهنگی است که منطبق با آموزه های دینی باشد و فرهنگ صحیح، زندگی بخش است.

وی افزود: فرهنگ زندگی ما متاثر و برآمده از دین ما است که پدیدار کننده سنت خاص در جامعه ایرانی بوده است .