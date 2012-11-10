علی حسین شهریور در گفتگو با مهر با بیان اینکه تعاونی ها فرصت مناسبی برای ایجاد اشتغال در کشور هستند، گفت: تجربه وضعیت فعلی جهان با توجه به بحران مالی دنیا و مشکلات نظام سرمایه داری نشان داده است که تعاونی ها بهترین گزینه برای اقتصادها هستند.

مدیرکل دفتر تعاونی های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه، اظهار داشت: تعاونی ها می توانند در زمان تحقق رشد اقتصادی به کشور کمک کنند تا عدالت اجتماعی محقق شود.

شهریور با بیان اینکه از طریق عملکرد تعاونی ها می توان یک توازنی را بین عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی ایجاد کرد، بیان داشت: همچنین تعاونی ها می توانند به کاهش فقر در کشور نیز کمک کنند.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه، ادامه داد: پیشنهاد ما در قالب راهبردهای اساسی وزارتخانه این است که چون موضوع توانمندسازی اقشار پایین درآمدی جامعه با هدف گسترش عدالت اجتماعی مطرح است این دستگاه ها و سازمان هایی که با دهک های پایین درآمدی ارتباط دارند می توانند کمک کنند تا توانمندی بنگاه های تعاونی افزایش یابد.

وی خاطر نشان کرد: همچنین می توان از طریق ارائه خدمات و تامین منابع تسهیلاتی و مالی و هدایت آن به سمت تعاونی ها، شرایطی را ایجاد کرد که بنگاه های تعاونی در فضای اقتصادی کشور رشد کنند.

به گفته شهریور، در حال حاضر اقداماتی که برای حمایت از تعاونی ها در کشور صورت می گیرد بسیار پایین و پراکنده است. هم اکنون برنامه های مختلفی برای حمایت از تعاونی ها از سوی برخی سازمان ها مانند کمیته امداد، سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه انجام می شود که اگر این کمک ها به صورت تجمیع و مشترکا به جامعه هدف داده شود، این موضوع می تواند موثرتر واقع شود و هم اکنون این انتظار از سوی تعاونی ها وجود دارد.

مدیرکل دفتر تعاونی های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه، تصریح کرد: هم اکنون بیش از 2700 تعاونی بهداشتی و درمانی داریم که در 10 فعالیت عمده بیمارستانی، درمانگاهی و آزمایشگاهی فعالیت دارند و موفق نیز بوده اند. انتظار این است که وزارت بهداشت نیز توجه ویژه ای به این نوع از تعاونی ها داشته باشد.