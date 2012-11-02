زورگویی آمریکا باعث نفرت و بیزاری ملتهای جهان از این کشور شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سنایی در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان نهاوند اظهار داشت: روز 13 آبان پرونده دخالت و قدرت آمریکا در ایران اسلامی برای همیشه بسته شد.

وی با اشاره به اینکه 13 آبان برکات زیادی را برای انقلاب به ارمغان آورد، گفت: در 13 آبان دانشجویان لانه جاسوسی آمریکا را تسخیر کردند و این باعث شد امام(ره) از برنامه های آنها حمایت کند، چراکه دانشجویان مرکز جاسوسی آمریکا را اشغال کرده بودند.

وی با بیان اینکه ارزشها و مواضع و اصول آمریکا به هیچ وجه قابل قبول و مورد اعتماد ایران اسلامی نیست، گفت: آمریکا از گروهک تروریستی و برنامه های دیکتاتوری و زورگویی حمایت کرده و می کند و ایران اسلامی را بعلت دفاع از ارزشها و آرمانهای اسلامی خود محکوم می کند که این امر نفاق آمریکا را نشان می دهد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آمریکا در سال 57 از نظر نظامی، سیاسی و اقتصادی در اوج قدرت بود و در آن سال‌ها سفیر آمریکا با یک تلفن می‌توانست هیئت‌دولتی را عوض کند ولی امروز آنقدر مفلوک شده که برای همراه کردن چند کشور با خود مجبور است با خواسته های آنان موافقت کند.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی گفت: ملتی که مرگ خونین را انتخاب می‌کند، در مقابل مشکلات اقتصادی تسلیم نمی شود و این تفکر ذلیل و علیلی است که تصور شود ملتی اینگونه، تسلیم آمریکا خواهد شد.

وی گفت: ملت ایران با اقتصاد مقاومتی که رهبر انقلاب پیش روی آنها گذاشته‌اند از این تحریم‌ها عبور خواهد کرد.

وی اظهار داشت: سران آمریکا در چندین سال اخیر دست به کارهای وقیحانه از جمله تحریک سران کشور میانمار مبنی بر قتل عام و آواره ساختن مسلمانان میانماری، دخالت در امور داخلی کشور سوریه و پول دادن به مزدوران برای ایجاد یک جنگ داخلی و همچنین اهانت به ساحت مقدس پیامبر اسلام (ص) زدند و قصد تفرقه بین مسلمانان را داشتند اما غافل از اینکه با این کارها، ندای لبیک یا رسول الله را در جهان بیش از پیش طنین انداز کرده اند.