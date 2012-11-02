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۱۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۳۵

تجدد عنوان کرد:

آموزش و پرورش در تعمیق روحیه استکبار ستیزی آینده سازان نقش مهمی دارد

آموزش و پرورش در تعمیق روحیه استکبار ستیزی آینده سازان نقش مهمی دارد

رشت - خبرگزاری مهر: امام جمعه بخش سنگر شهرستان رشت گفت: آموزش و پرورش در تعمیق روحیه استکبار ستیزی دانش آموزان نقش مهمی دارد بنابراین باید در این زمینه برنامه های راهبردی تدوین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کمال تجدد در خطبه های این هفته نماز جمعه سنگر بر لزوم برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری و همچنین گفتمان های سیاسی در مدارس استان با هدف تبیین بیشتر فرهنگ استکبار ستیزی تاکید کرد.

وی بر ضرورت ترویج فرهنگ بصیرت در جامعه اشاره کرد و اظهارداشت: بصیرت ریشه در آموزه های دینی دارد بنابراین باید بیشتر توجه شود.

خطیب جمعه سنگر گفت: تمام افراد جامعه باید نسبت به مسائل مختلفی که پیرامون آنان در جریان است بینشی دقیق و عالمانه داشته باشند تا به درستی و به موقع بتوانند تصمیم گرفته و در برابر آن از خود عکس العمل نشان دهند.

وی افزود: " بصیرت " روشنایی درونی، آگاهی عمیق، باور قلبی، خورشید راهنما، چراغ روشنگر، قطب نما، جهت یاب بی اشتباه و دقیق است.

تجدد اظهارداشت: آخرین پیامبر خدا حضرت محمد (ص) پیشگام و سرآمد اهل بصیرت هستند و پیروان واقعی ایشان نیز با بصیرت گام برمی دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه فرهنگ استکبارستیزی باید به ملل مسلمان جهان منتقل شود، گفت: آمریکا همچنان مزدورانه قصد دارد در لباس میش سیاست های استعماری خویش را در منطقه پیش ببرد.

امام جمعه سنگر " دشمن شناسی " را از محوری ترین مسائل دفاعی کشور دانست و افزود: با شناخت دشمن می توان احتمال پیروزی و یا شکست را مشخص کرد و به ایجاد زمینه های دفاعی همت گماشت.

وی یادآورشد: درعرصه مسائل سیاسی و اجتماعی نیز دشمن شناسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از مهمترین عوامل در تامین امنیت فردی و اجتماعی محسوب می شود.

کد مطلب 1734514

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