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۱۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۵۳

پیام تسلیت رئیس شورای اسلامی فارس در پی درگذشت آیت الله ملک حسینی

پیام تسلیت رئیس شورای اسلامی فارس در پی درگذشت آیت الله ملک حسینی

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی استان فارس در پیامی درگذشت آیت الله ملک حسینی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام مظفر مختاری رئیس شورای اسلامی استان فارس آمده است:

با تسلیت درگذشت آیت الله ملک حسینی به پیشگاه حضرت بقیه الله الاعظم، مقام معظم رهبری و مردم استانهای فارس و کهکیلویه و بویر احمد باید بدانیم ضایعه درگذشت این عالم ربانی ضایعه ای جبران ناپذیر برای مریدان این مبارز خستگی ناپذیر است.

این عالم بزرگوار در شمار نقش‌آفرینان روحانیون مبارز در دوران طاغوت بود که سالهای سال عمر پربرکت خود را در کنار تلاش برای تعلیم و تعلم، صرف مبارزه علیه دوران ستم شاهی کرد.

آیت الله ملک حسینی مبارزی نستوه ویکی از ارکان پیروزی انقلاب در منطقه جنوب کشور بود و روحیه‌ خیرخواه و خدوم و سرشار ازشهامت و صراحت لهجه آیت الله ملک حسینی عاملی برای متمایز ساختن نماینده مقام معظم رهبری در استان کهگیلویه و بویراحمد گردیده بود تا ازآیت الله ملک حسینی شخصیتی محبوب ساخته باشد.

کد مطلب 1734526

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