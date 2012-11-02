مدارس باید به الگوی استکبار ستیزی در کشور تبدیل شوند

احمد محمد زاده ظهر جمعه در حاشیه راهپیمایی یوم الله 13 آبان و روز استکبار ستیزی در اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: مدارس می توانند به بزرگترین پایگاه برای تبیین وحدت ملی در جهت مبارزه به استکبار تبدیل شده و در جهت آرمانهای نظام اسلامی حرکت کنند.

وی افزود: دانش آموزان امروز مسئولان فردای نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و بیعت با آرمانهای انقلاب و اسلام از جمله اصول اعتقادی است که تعهد به آن از مدارس آغاز می شود.

مدیر کل آموزش و پروش استان معتقد است برای داشتن جامعه سالم و اسلامی لازم است آموزش و تربیت اخلاقی از مدارس آغاز شود.

محمود زاده با اعلام آمادگی جمعی دانش آموزان برای مبارزه با استکبارهای دنیا متذکر شد: الگوی فکری اسلام توانسته است مناسب ترین الگوی تربیتی و اخلاقی را در اختیار دانش آموزان قرار دهد.

وی یادآور شد: دانش آموزان امروز با حضور در راهپیمایی روز استکبار ستیزی جهاد همه جانبه و بسیج عمومی خود را برای مقابله با ظلم و جور در دنیا اعلام کردند.

به گفته وی تجدید میثاق با شهیدان دانش آموز، قرائت وصیت نامه، سرود دسته جمعی و سردادن شعار از جمله برنامه هایی است که در هفته بسیج دانش آموزی و در راستای مقابله با عوامل استکبار جهانی اجرا خواهد شد.

