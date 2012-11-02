شهدای دانش آموز غرور و شادی را به ملت ایران هدیه کردند

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور مردم در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی اظهار داشت: روزهای پرافتخاری با تسخیر لانه جاسوسی امریکا در اذهان ایجاد شد که مرور آن برای ملت ایران خاطره انگیز است.
وی گفت: مردم ایران به ویژه نوجوانان و جوانان نشان دادند که مردمی عزتمند هستند و زیر بار خفت و وابستگی نمی روند.
اکبریان با بیان اینکه 13 آبان یادآور جانفشانی دانش آموزانی است که امروز غرور و شادی را به ما هدیه کردند، تاکید کرد: لذا گرامیداشت این روز باشکوه که برای همیشه در تقویم تاریخ ملت ایران ثبت شده، بر ما واجب است.
وی افزود: در شرایطی که دشمن بیشترین هجمه را بر ما وارد می سازد، شرکت در این راهپیمایی آنان را از برنامه های خود ناامید و اقتدار و اتحاد ملت ایران را بیش از پیش به جهانیان نمایان کرد.
اکبریان ضمن گرامیداشت واقعه 13 آبان، روز دانش آموز، تسخیر لانه جاسوسی و عید سعید غدیر خم را به مردم شریف استان البرز تبریک گفت.
کرج – خبرگزاری مهر: نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز غرور و شادی ملت ایران مرهون جانفشانی دانش آموزانی است که در 13 آبان جان شیرین را تقدیم درخت انقلاب کردند.
عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور مردم در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی اظهار داشت: روزهای پرافتخاری با تسخیر لانه جاسوسی امریکا در اذهان ایجاد شد که مرور آن برای ملت ایران خاطره انگیز است.
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