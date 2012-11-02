شهدای دانش آموز غرور و شادی را به ملت ایران هدیه کردند

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور مردم در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی اظهار داشت: روزهای پرافتخاری با تسخیر لانه جاسوسی امریکا در اذهان ایجاد شد که مرور آن برای ملت ایران خاطره انگیز است.



وی گفت: مردم ایران به ویژه نوجوانان و جوانان نشان دادند که مردمی عزتمند هستند و زیر بار خفت و وابستگی نمی روند.



اکبریان با بیان اینکه 13 آبان یادآور جانفشانی دانش آموزانی است که امروز غرور و شادی را به ما هدیه کردند، تاکید کرد: لذا گرامیداشت این روز باشکوه که برای همیشه در تقویم تاریخ ملت ایران ثبت شده، بر ما واجب است.



وی افزود: در شرایطی که دشمن بیشترین هجمه را بر ما وارد می ‏ سازد، شرکت در این راهپیمایی آنان را از برنامه ‏های خود ناامید و اقتدار و اتحاد ملت ایران را بیش از پیش به جهانیان نمایان کرد.



اکبریان ضمن گرامیداشت واقعه 13 آبان، روز دانش آموز، تسخیر لانه جاسوسی و عید سعید غدیر خم را به مردم شریف استان البرز تبریک گفت.

