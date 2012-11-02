راهپیمایی 13 آبان در سبزوار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم ولایتمدار دیار سربداران همزمان با ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را برگزار کردند.

شرکت کنندگان از محل جایگاه نمازجمعه تا میدان امام حسین (ع) با فریاد شعارهایی انزجار خود را از آمریکا و اسرائیل و هم پیمانانشان اعلام کردند.

دانش آموزان و دانشجویان کفن پوش با حمل پلاکاردهایی مانند مرگ برآمریکا، مرگ بر اسرائیل، یا رسول الله و 13 آبان سیلی جوانان ایرانی به آمریکا بود اقدامات جنایتکارانه استکبار محکوم کردند.

دانش آموزان بسیجی در این راهپیمایی پرچم های آمریکا و اسرائیل را آتش زدند.

شرکت کنندگان همچنین با سر دادن شعارهایی همچون قتل عام مسلمان خدایی توطئه جدید امریکایی ، کشتار وحشیانه مسلمان اعلام جنگ است به دین و قرآن حمایت خود را از مردم میانمار اعلام کردند.

قرائت قطعنامه برنامه پایانی راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی بود.