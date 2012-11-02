  1. جامعه
۱۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۸:۳۱

در گفتگو با مهر اعلام شد:

جریمه 93 میلیون تومانی 76 گران فروش در تهران

جریمه 93 میلیون تومانی 76 گران فروش در تهران

معاون تعزیرات تهران از تشکیل 76 پرونده تخلفات تعزیراتی خبر داد و گفت: متخلفان به دلیل گران فروشی در مجموع 93 میلیون تومان جریمه شدند.

بزرگمهر صادقی نیچ کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: درچهارچوب سیاستهای سازمان تعزیرات گشت مشترکی با همکاری نمایندگان تعزیرات حکومتی وبازرسان اداره صنعت، معدن وتجارت، مجامع امورصنفی ودانشگاه علوم پزشکی درقالب 12 اکیپ در هفته جاری درسطح شهر تهران انجام شد.

وی گفت: روسای شعب تعزیرات حکومتی در بازرسی از 1100 واحد صنفی به 76 واحد صنفی متخلف تذکر دادند و در دیگر موارد نسبت به صدور حکم جریمه در محل اقدام کردند.

همچنین گرانفروشی و عرضه کالای قاچاق از جمله تخلفات کشف شده بود که در مجموع پرونده های تخلفاتی به ارزش 93 میلیون تومان جریمه شدند. 

کد مطلب 1734602

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