اعلام کاندیداتوری 25 مدیرمسئول برای انتخابات هیئت نظارت بر مطبوعات

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چندی پیش و در راستای اجرای تبصره 4 ماده 10 قانون مطبوعات، طی فراخوانی از مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری‌های کشور دعوت کرد تا برای انتخاب نماینده خود در چهاردهمین دوره هیئت نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری‌ها شرکت کنند.

در این فراخوان زمان برگزاری انتخابات، ساعت 14 روز سه‌شنبه 16 آبان و مکان آن تالار وحدت تهران اعلام شده بود.

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، از احتمال کشیده شدن این انتخابات به دور دوم خبر داد و گفت: امروز بررسی‌ها در این مورد تمام می‌شود.

محمدجعفر محمدزاده افزود: طبیعتاً اگر سه چهارم مدیران مسئول در دور اول انتخابات شرکت نکنند، طیق قانون، انتخابات به دور دوم کشیده می‌شود و دو هفته بعد برگزار خواهد شد.

به گفته وی، سه چهارم اعضا تقریباً حدود 3000 نفر را شامل می‌شوند و لذا احتمال حضور این تعداد در دور اول انتخابات برای تعیین نماینده مدیران مسئول در چهاردهمین دوره هیئت نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری‌ها بعید است.

محمدزاده تاکید کرد: معمولاً اینگونه بوده که انتخابات مذکور به دور دوم کشیده شده و هیچ وقت 3000 نفر در دور اول حضور نداشته‌اند.

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: تاکنون حدود 25 نفر از مدیران مسئول برای رقابت در این انتخابات، اعلام کاندیداتوری کرده‌اند ولی لیست نهایی فردا به ما اعلام می‌شود.