  1. فرهنگ و ادب
۱۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۵۱

محمدزاده به مهر خبر داد:

اعلام کاندیداتوری 25 مدیرمسئول برای انتخابات هیئت نظارت بر مطبوعات

اعلام کاندیداتوری 25 مدیرمسئول برای انتخابات هیئت نظارت بر مطبوعات

به گفته معاون مطبوعاتی تا این لحظه 25 نفر برای رقابت در انتخابات 16 آبان جهت تعیین نماینده خود در این هیئت، اعلام کاندیداتوری کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چندی پیش و در راستای اجرای تبصره 4 ماده 10 قانون مطبوعات، طی فراخوانی از مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری‌های کشور دعوت کرد تا برای انتخاب نماینده خود در چهاردهمین دوره هیئت نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری‌ها شرکت کنند.

در این فراخوان زمان برگزاری انتخابات، ساعت 14 روز سه‌شنبه 16 آبان و مکان آن تالار وحدت تهران اعلام شده بود.

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، از احتمال کشیده شدن این انتخابات به دور دوم خبر داد و گفت: امروز بررسی‌ها در این مورد تمام می‌شود.

محمدجعفر محمدزاده افزود: طبیعتاً اگر سه چهارم مدیران مسئول در دور اول انتخابات شرکت نکنند، طیق قانون، انتخابات به دور دوم کشیده می‌شود و دو هفته بعد برگزار خواهد شد.

به گفته وی، سه چهارم اعضا تقریباً حدود 3000 نفر را شامل می‌شوند و لذا احتمال حضور این تعداد در دور اول انتخابات برای تعیین نماینده مدیران مسئول در چهاردهمین دوره هیئت نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری‌ها بعید است.

محمدزاده تاکید کرد: معمولاً اینگونه بوده که انتخابات مذکور به دور دوم کشیده شده و هیچ وقت 3000 نفر در دور اول حضور نداشته‌اند.

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: تاکنون حدود 25 نفر از مدیران مسئول برای رقابت در این انتخابات، اعلام کاندیداتوری کرده‌اند ولی لیست نهایی فردا به ما اعلام می‌شود.

کد مطلب 1734605

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