حسین انتظامی در غرفه مهر در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها، درباره نحوه انعکاس رسانهای نامهنگاریهای اخیر سران قوا به یکدیگر گفت: ما رسانهایها باید به دو دلیل به فرمایش رهبری در مذمت این نوع نامهنگاریها توجه کنیم؛ اگر رسانهها منافع ملی را خوب مورد توجه قرار دهند، هر موضوعی را که در ظاهر خبر است اما به این مسائل (منافع ملی و امنیت ملی) اشاره دارد، بزرگ نمیکنند.
وی افزود: رسانه اگرچه برآمده از افکار عمومی است اما در ساخت افکار عمومی هم خیلی تاثیر دارند. بنابراین اگر رسانهها چنین پدیدههایی را با وجود اینکه میدانند جذاب هستند، از بزرگنمایی آنها خودداری کنند، طبیعتاً مسئولان شرطی میشوند و متوجه میشوند که اگر حرفهای توام با درگیری بزنند، توسط رسانهها انتشار داده نمیشود.
انتظامی اضافه کرد: رسانهها باید در زمینه منافع ملی هم کار دروازهبانی خود را خوب انجام دهند.
نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات و خبرگزاریها همچنین گفت: از سوی دیگر انعکاس این اختلافات در رسانهها باعث میشود سیگنالهای بدی به خارج از کشور منتقل شود؛ گویی همه چیز وضعیت بحرانی دارد، در حالی که واقعیت این است که اینگونه نیست.
این فعال مطبوعاتی افزود: به عقیده من وقتی که بحث منافع ملی در میان است، رسانه باید از دیگر کارکردهای خود از جمله آزادی اطلاعرسانی چشم پوشی کند.
انتظامی اضافه کرد: اتفاقاً در این زمینه رسانههای آمریکایی سرآمد هستند؛ در هر دو جنگ عراق و افغانستان به رسانههای این کشور ابلاغ شد که هر مطلبی که میخواهند منتشر کنند، باید قبلاً در دایره ویژهای در پنتاگون تائید شده باشد و نکته اینجاست که هیچ یک از آن رسانهها نگفتند که چرا باید آزادی اطلاعرسانی ما محدود شود؟
نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات و خبرگزاریها گفت: در رتبهبندی اهمیت این موضوع برای رسانههای آمریکایی، جایگاه امنیت ملی بالاتر از آزادی بیان و اطلاعرسانی است.
وی همچنین افزود: من به هیچ وجه منکر مشکلات نیستم، اما وقتی به این مسائل دامن زده شود، از یک طرف جو یاس و ناامیدی در جامعه به وجود میآید و از سوی دیگر سیگنالهای بدی به خارج از کشور منتقل خواهد شد و به همین دلیل رهبری اصرار دارند که مسئولان اگر اختلافی هم دارند، این اختلافات به چالش اساسی کشیده نشود.
انتظامی اضافه کرد: از این جهت ما رسانهایها دقیقاً همپای مسئولان ارشد کشوری، میتوانیم مخاطب فرمایش اخیر رهبری باشیم؛ به این معنی که اگر گاهی مسئولان حواسشان جمع نبود و کاری کردند که جنجال آفرینی بود، رسانهها باید آنها را بایکوت کنند.
نظر شما