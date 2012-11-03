به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به چین، در حال حاضر محل ویژهای که برای خبرنگاران حاضر در هجدهمین کنگره حزب کمونیست چین تدارک دیده شده، آماده است و به گفته شان هیو شنگ، مسئول بخش رسانههای کنگره این محل آمادگی کامل را برای پذیرایی و ارائه خدمات به نمایندگان رسانههای داخلی و خارجی را دارد.
وی که با روزنامه چاینا دیلی گفتگو کرده همچنین اشاره میکند که تعداد زیادی از خبرنگاران از کشورهای مختلف جهان برای پوشش خبری کنگره دعوت شده اند که برخی از آنها نیز در حال حاضر در چین به سر میبرند. وی دعوت از رسانههای خارجی را یکی از عواملی دانست که نشان میدهد این کنگره از اهمیت بالایی برای دولت چین برخوردارست.
در حاشیه محل برپایی کنگره مکانی برای استقرار نمایندگان رسانهها در نظر گرفته شده که بتوانند این مراسم را از نزدیک مشاهده کرده و امکانات مخابره خبر نیز برایشان فراهم شده است.
برخی منابع خبری از دعوت بیش از 100 خبرنگار از کشورهای مختلف جهان به ویژه آسیا و آفریقا خبر داده اند.
بنابر مشاهده خبرنگار ما، در حال حاضر نمایندگان کشورهای ایران، قطر، عمان، فلسطین، یمن، مصر، الجزیره، عربستان، لبنان و ... وارد چین شده اند. بیشتر این خبرنگاران از روزنامههای این کشورها هستند و تنها تعداد کمی از آنها از خبرگزاریها به این ماموریت اعزام شده اند.
این کنگره 8 نوامبر در شهر پکن پایتخت چین آغاز به کار میکند و مهمترین اتفاق آن را میتوان انتخاب رئیس جدید دولت این کشور و رئیس جدید حزب کمونیست دانست. کنگره حزب کمونیست چین هر پنج سال یکبار برگزار میشود.
نظر شما