نشست تخصصی بررسی نسبت دین و سینما در مشهد برگزار شد

به گزارش خبر نگار مهر، چهارمین و آخرین نشست تخصصی بررسی نسبت دین وسینما با حضور تعداد زیادی از علاقه مندان وصاحب نظران دینی وسینمایی، بعد از ظهر جمعه در محل برگزاری هشتمین جشنواره فیلم کوتاه دینی"رویش" در حالی به خانه آخر خود رسید که سه نشست تخصصی قبلی که در همین محل برگزار شده بود توانست باعث بوجود آمدن وارائه نظریات مختلف ومتفاوتی از سوی مهمانان وشرگت کنند گان در این برنامه شود.

این نشست تخصصی که با موضوع ومحوریت دین وسینما برگزار شد با حضور محمد رجبی، استاد دانشگاه تهران ومنوچهر محمدی کارشناس سینما وتهیه کننده فیلم های بوسیدن روی ماه، میم مثل مادردر حضور تعداد زیادی از کارشناسان دینی وسینمایی شکل کاملا تخصصی وجدی به خود گرفت.

رجبی در این نشست ضمن اشاره به مباحث فرهنگی ومسئله دین وسبک زندگی هیچ جامعه ای را بدون فرهنگ ندانست و بیان کرد: جوامع مختلف بر مبنای فرهنگ خود سبک زندگی خودشان را انتخاب می کنند و جوامع اسلامی نیز برهمین مبنا زندگی خودشان را بر می گزینند.

همچنین منوچهر محمدی اختلاف نظر در نوع نگاه به دین را در اختلاف دیدگاه وروش در ساختن فیلم دینی موثردانست وگفت: هر فیلمساز وکارگردانی با توجه به جهان بینی و برداشتی که از دین دارد دست به ساختن فیلم موردنظر خود می زند.

گفتنی است، هشتمین جشنواره فیلم کوتاه دینی شنبه بعد از ظهردر روز عید غدیر با تقدیر از برگزیدگان این جشنواره پایان خواهد یافت.