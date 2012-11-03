رئیس جمهور چین صندلی خود را به معاونش می دهد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به چین، همزمان با برپایی هجدهمین کنگره حزب کمونیست چین که ریاست آن را «هو جین تائو» رئیس جمهور فعلی چین و معاون دبیر کل حزب کمونیست برعهده دارد، کانون های قدرت در سطوحی چون ریاست جمهوری، دبیر کلی حزب و فرماندهی نیروهای نظامی بین افراد جابجا می شود.

طبق برنامه های اعلام شده از سوی حزب، قرارست رهبر آینده حزب کمونیست که رئیس جمهوری و فرمانده نیروهای نظامی چین نیز خواهد بود در این کنگره انتخاب شود و رسانه های چین خبر داده اند که «شی جین پینگ» معاون فعلی رئیس جمهوری چین مقام دبیر کلی حزب را برعهده خواهد گرفت و این به معنای این است که وی در آینده نزدیک رئیس جمهوری این کشور نیز خواهد شد.

همچنین در این کنگره «ون جیا بائو» نخست‌وزیر فعلی چین نیز تغییر خواهد کرد و شخصی به نام «لی که‌ چیانگ» جای او را خواهد گرفت.

این کنگره ملی پیش از این قرار بود در ماه اکتبر سالجاری میلادی برگزار شود که به دلیل برخی اختلافات درون حزبی به 8 نوامبر موکول شد.

لازم به توضیح است که مقامات جدید این کشور در ماه مارچ سال آینده میلادی پست های خود را به طور رسمی تحویل می گیرند که این اتفاق در نشست سالانه کنگره ملی خلق رخ خواهد داد.