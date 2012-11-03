غدیر بهترین موقعیت برای نیایش و بهترین زمان برای تبلیغ ولایت است

به همین مناسبت مراسم بزرگداشت عید غدیر خم در جای جای استان سمنان برگزار و مردم این استان این عید بزرگ را به هم تبریک گفته و ارج نهادند.

نزول وحی و واقعه غدیر دو حادثه بسیار مهمّ و بزرگ در تاریخ اسلام

نزول وحی و واقعه غدیر دو حادثه بسیار مهمّ و بزرگ در تاریخ اسلام است که اولین حادثه رسالت پیامبر اسلام(ص) و دومین آن نیز در هیجدهم ذیحجه سال دهم هجرت در مراسم حجة الوداع اتفاق افتاد.

رسول گرامی اسلام (ص) فرمود: کسى که می‌خواهد زندگى و مرگش همانند من باشد و در بهشت جاودانه‏‌اى که پروردگارم به من وعده کرده، ساکن شود، ولایت على بن ابى طالب(ع) را انتخاب کند، زیرا او هرگز شما را از راه هدایت بیرون نبرده، به گمراهى نمی‌کشاند.

استان سمنان در عید بزرگ غدیر غرق در نور و شادی



سراسر استان سمنان در عید سعید غدیر خم عید ولایت و امامت حضرت علی ابن ابیطالب (ع) غرق در نور و شادی شد و مردم ولایت مدار این استان این عید بزرگ را گرامی داشتند.

همچنین حضور در امامزاده ها و بقاع متبرکه از دیگر رسوم مردم این استان است، اماکن متبرکه‌ای که در این ایام بهانه‌ای می‌شوند برای جلای روح و تجدید دیدار با دوستان و آشنایانی که شاید خیلی فرصت دیدنشان را نداشته‌ایم.

اماکن مذهبی استان سمنان از جمله آستانه مقدسه حضرت یحیی ابن موسی (ع) نیز در این روز بزرگ شاهد برپایی جشن بود.

دیدار و تجلیل از خانواده سادات



دیدار با خانواده سادات و تبریک آغاز ولایت حضرت علی (ع) از برنامه هایی است که مردم استان سمنان در عید سعید غدیر برگزار می کنند.

سادات نیز با پذیرایی از میهمانان به هر کدام هدیه‌ای می‌دهند، هدیه‌ای که در روزگار حال بیشتر اسکناسی نو و تا نخورده است، این اسکناس تحت عنوان تبرک از سوی میهمانان گرفته می‌شود و بنا بر اعتقاد آن را تا سال دیگر خرج نمی‌کنند.

رونق جشن و عروسی در استان سمنان بمناسبت روز عید غدیر

به غیر از دیدار سادات، مردم استان سمنان در روز عید غدیر به دیدار آشنایان و خویشان خود نیز می‌روند، دست دادن در این روز با گرمی و اشتیاق خاصی برگزار می‌شود، چرا که دست دادن در روز عید غدیر که عید ولایت است جلوه دیگری دارد و از گذشته نیز همواره مورد تاکید و سفارش بوده است.

مراسمات جشن و عروسی نیز در روز عید غدیر زیاد است، جوانانی که پیمان زندگی خود را با غدیر همراه می‌کنند، به این امید که پیوندشان جاودانه باشد و گذشت زمان را یارای وارد کردن خللی در این پیمان مقدس نباشد.

عید غدیر روزی که نعمت بر مسلمانان تمام شد

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با اشاره به جایگاه ویژه واقعه غدیر در تاریخ اسلام اظهار داشت: عید غدیر روزی است که نعمت بر مسلمانان تمام شد، دین کامل گشت و دشمنان اسلام مایوس و نا امید شدند.

آیت الله سید محمد شاهچراغی با بیان اینکه محبت سه مرحله دارد، گفت: مرحله اول محبت قلبی، مرحله دوم اقرار به زبان و مرحله سوم اعلام به عمل، باید علی و خاندان او را در عمل دوست داشته باشیم و این محبت را در اعمال خود نیز نشان دهیم چیزی که متاسفانه امروز کمتر شاهد آن هستیم.

باید در زبان و عمل از مقام معظم رهبری تبعیت کرد



وی ضمن تاکید بر اینکه محبت رهبری تتمه حب علی(ع) و آل او است، اظهار داشت: باید در زبان و عمل از مقام معظم رهبری تبعیت کنیم, اگر روز عید غدیر را روز بیعت با ولایت بدانیم امروز تبعیت از رهبری همین بیعت با ولایت است، اگر امام راحل نبود انقلاب نبود و اگر رهبری نبود انقلاب تداوم نداشت، لذا توصیه می کنم باید قدر این نعمت را دانست.

امام جمعه سمنان افزود: باید از جناح بندی سیاسی و حزب بازی پرهیز کرد و همه در سایه ولایت فقیه در جهت پیشبرد اهداف انقلاب تلاش کنیم.

وی با اشاره به اینکه برای این روز شریف اعمال زیادی از جمله گرفتن روزه، غسل کردن، خواندن زیارت حضرت علی(ع) که یکی از آنها زیارت "امین الله" است و خواندن دعای "ندبه" سفارش شده، اظهار داشت: روایت شده در صورتیکه چون مؤمنی را ملاقات کند، این تهنیت را بگوید: " الحمد الله الذی جعلنا من المتمسّکین بولایه امیر المومنین و الائمه المعصومین علیهم السلام".

آیت الله شاهچراغی پوشیدن لباس های نیکو، زینت کردن، استعمال بوی خوش، شادی کردن و شاد نمودن شیعیان امیر المومنین، گذشت از تقصیر شیعیان، برآوردن حاجت آنان، ذکر کرد و افزود: صله رحم، اطعام اهل ایمان، شکر و سپاس به خاطر نعمت بزرگ ولایت و... از دیگر موارد سفارش شده است.

عید غدیر بهترین فرصت برای تبلیغ ولایت فقیه

عضو مجلس خبرگان رهبری بهترین زمان و فرصت برای تبلیغ در خصوص ولایت فقیه را دهه امامت و ولایت دانست.

وی ضمن تاکید بر اینکه برترین اعیاد مسلمانان، عید غدیر است، اضافه کرد: مسئله غدیر به ولایت منتهی می شود در غدیر امام مشخص شد و بعد از وجود نازنین پیامبر (ص) تا حضرت ولیعصر (عج) ولایت ادامه دهنده خط نبوت و امامت خواهد بود.

معرفت و شناخت نسبت به حضرت علی (ع) تنها راه شناخت غدیر

آیت الله شاهچراغی با تاکید بر این که اصل و اساس دین ولایت است، عنوان کرد: ولایت فقیه بالاترین رکن اسلام و راه گشای همه کارها در کشور است.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: هر کس می خواهد غدیر را بشناسد باید نسبت به حضرت علی (ع) معرفت و شناخت پیدا کند.

اجرای جشن ولایت در 29 بقعه متبرکه استان سمنان



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان نیز گفت: هم‏زمان با عید سعید غدیر خم، جشن ولایت علوی، اکمال دین نبوی در 29 بقعه متبرکه این استان برگزار می‏شود.

حجت‏ الاسلام عبدالله واحدی افزود: در دهه ولایت و از عید سعید قربان تا عید سعید غدیر خم، برنامه‏ های متنوعی در بقاع متبرکه استان سمنان در حال برگزاری است.

وی از برگزاری جشن ‏های همراه با سخنرانی، مداحی و مولودی‏ خوانی، قرائت زیارت جامعه کبیره و برپایی سلسله مباحث نمایشگاهی غدیر و امامزادگان در استان سمنان خبر داد.

واحدی همچنین به برگزاری نماز جماعت، پاسخگویی به سئوالات شرعی، مشاوره مذهبی در امامزادگان و برگزاری مسابقات فرهنگی در این ایام در استان سمنان اشاره کرد.

مراسم جشن ولایت علوی اکمال دین نبوی در بقاع متبرکه شاخص استان سمنان

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان افزود: هم‏زمان با عید سعید غدیر خم، مراسم جشن ولایت علوی اکمال دین نبوی شامل خطبه‏ خوانی، سخنرانی و مولودی‏ خوانی از ساعت 10 صبح تا 13 ظهر در بقاع متبرکه شاخص شهرستان‏ های استان سمنان برگزار شد.

وی در ادامه از برگزاری مسابقه‏ کتاب‏خوانی خطبه غدیر در استان سمنان خبرداد و افزود: شش هزار جلد کتاب ویژه مسابقه بزرگ خلعت غدیر شامل 40 نکته از خطبه غدیر در بقاع متبرکه سطح استان سمنان توزیع شد.

حجت‏ الاسلام واحدی افزود: این کتاب‏ ها بین زائران، مجاوران و نمازگزاران بقاع متبرکه استان سمنان توزیع شد.

وی هدف از توزیع این کتاب‏ ها و برگزاری مسابقه خطبه غدیر هم‏زمان با عید سعید غدیرخم را نشر معارف دین مبین اسلام و آگاهی بیش از پیش مردم از نقش ولایت در جامعه اسلامی بیان کرد.

به گفته وی به نفرات برتر شرکت‌ کننده در این مسابقات، جوایزی شامل کمک هزینه حج عمره، کمک هزینه سفر به عتبات عالیات، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس، قلم گویای هوشمند قرآن و جوایز ارزنده دیگری اهدا خواهد شد.

واحدی تصریح کرد: مهلت ارسال پاسخ‏نامه‏ های مسابقه خطبه غدیر، تا دهم دی ماه سال‏جاری اعلام کرد.

اعزام و فعالیت 286 مبلغ در استان سمنان



معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان از اعزام و فعالیت 286 مبلغ به مناسبت هفته امامت در این استان خبر داد.

حجت‏الاسلام ولی ‏الله مصائبی افزود: از این تعداد مبلغ، 15 نفر مبلغ متخصص اعزامی از قم و بقیه مبلغان بومی، مستقر و طرح هجرت استان سمنان هستند.



وی تاکید کرد: از این میان 181 نفر از مبلغان مرد هستند که به وسیله بسته ‏های فکری و فرهنگی تهیه شده از طرف اداره کل تبلیغات اسلامی تغذیه فکری شده‏ اند.

مبلغان دینی نیازمند مطالعه و افزایش سطح معلومات خود برای امور تبلیغی

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با تاکید بر اینکه مخاطبان بسیار هوشمند و دانا هستند، تصریح کرد: مبلغان نیازمند مطالعه و افزایش سطح معلومات خود برای امور تبلیغی چه در این هفته، چه در برنامه ‏ها و مناسبت‏های دیگر هستند.



مصائبی همچنین از توزیع بیش از 300 نسخه نرم ‏افزار چندرسانه‏ ای غدیر میان مبلغان استان سمنان خبر داد و تصریح کرد: این نرم ‏افزار که به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان تهیه شده و در اختیار مبلغان قرار گرفته، پاسخ بسیاری از سئوالات موجود درباره واقعه غدیر و امامت حضرت علی(ع) را در بر می ‏گیرد.

ماه ذی‏ الحجه فرصت مناسبی برای گسترش فرهنگ علوی

فرماندار سمنان نیز با اشاره به اهمیت ماه ذی‏ الحجه و مناسبت ‏های آن اظهار داشت: این ماه با سالروز ولادت با سعادت امام علی(ع) و حضرت فاطمه(س) آغاز و مناسک با شکوه حج تمتع، دعای عرفه، عید قربان، عید سعید غدیرخم، روز مباهله و روز خانواده در این ماه فرصت مناسبی برای گسترش فرهنگ علوی است.

حسن سعدالدین با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری که فرمودند "دشمن را کوچک نشمارید"، ادامه داد: مهم‏ترین هدف دشمن، آسیب زدن به اصل ولایت فقیه و رهبری است.

وی گفت: دشمنان اسلام و انقلاب از جمله در واقعه مهم عید غدیرخم با ایجاد شبهه به دنبال تحقق این موضوع هستند.

ضرورت ترویج فرهنگ غدیر همچون فرهنگ عاشورا

فرماندار سمنان با بیان اینکه عید غدیرخم بزرگ‏ترین عید شیعیان است، بیان کرد: همه شیعیان باید در ترویج فرهنگ غدیر همچون فرهنگ عاشورا، فرهنگ فاطمی و فرهنگ مهدویت تلاش و همت داشته و با ایجاد شور و نشاط اجتماعی، توطئه ‏های دشمنان را همچون گذشته خنثی کنند.

وی واقعه غدیر را تفضل باری‌تعالی به بشریت برای اکمال دین اسلام دانست و گفت: با استمرار فعالیت ستاد جشن‏ های غدیر شاهد ترویج فرهنگ غدیر در شهرستان سمنان خواهیم بود.

سعدالدین تصریح کرد: عید غدیر عیدی است که مسلمین از خطر گمراهی نجات پیدا کردند و امامت همچون شمعی در شب تاریک باعث پیدا نمودن راه ها در بین مسلمین قرار داده شد و عبور از این راه خطرناک و پر پیچ و خم که همراه با پرتگاه های خطرناکی است بدون استفاده از نور امامت امکان پذیر نیست و جهان بدون امامت نیست و نابود خواهد شد.

عید غدیر نه تنها عید شیعیان بلکه عید مسلمین است

فرماندار سمنان افزود: عید غدیر عید شیعیان نیست بلکه عید مسلمین است و اهمیت آن و توجه ویژه به آن برای این است که ما راه را گم نکنیم.

وی تصریح کرد: واقعه غدیر از ابعاد مختلف و از جهات متفاوت، دارای درخشندگی و تلألؤ خاصی در تاریخ اسلام است.

عید غدیر بهترین زمان جهت تجدید بیعت با ولایت



کارشناس امور آموزشی و پژوهشی دبیرخانه نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد استان سمنان نیز گفت: عید غدیر بهترین زمان جهت تجدید بیعت با ولایت و امامت است.

سید حمید رضوی با اشاره به امر رهبری در نظام اسلامی ایران، گفت: در حال حاضر مقام معظم رهبری شانی از شئون ولایت حضرت علی(ع) را دارند.

وی با تاکید بر اهمیت حفظ بیعت، گفت: پس از رحلت پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد(ص) بیعت کنندگان با امام علی(ع) بیعت خود را شکستند، اما در جمهوری اسلامی همه بر بیعت خود استوار هستند.

رضوی عید غدیر را از مهمترین اعیاد دانست و مردم را به هرچه باشکوه تر برگزار شدن این عید سعید دعوت کرد.

ولایت و وحدت کلمه مهم‌ترین درس غدیر

کارشناس امور آموزشی و پژوهشی دبیرخانه نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد استان سمنان ضمن تاکید بر اینکه غدیر آئینه تمام نمای اسلام ناب است، گفت: ولایت و وحدت کلمه مهم‌ترین درس غدیر است.

وی با بیان اینکه غدیر، تنها نه به عنوان روزى تاریخى، بلکه به عنوان یک عید اسلامى مطرح است افزود: عید بودن آن نیز، مراسم و سنت هاى خاصى را می ‏طلبد و نه تنها باید آن را عید دانست، بلکه باید آن را عید گرفت و به شادمانى پرداخت و به عنوان تعظیم شعائر دینى، آن را بزرگ داشت و بر شکوه آن افزود، تا ارزش هاى نهفته در این روز عظیم، همواره زنده بماند و سیره معصومین علیهم السلام احیا شود.

پیام غدیر باید برای نسل جوان بازگو شود

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان نیز با اشاره به این نکته که پیام غدیر همان امامت حضرت علی(ع) و ولایت است، خاطر نشان کرد: اهمیت این مساله و چگونگی وقوع آن و سختی و مشکلاتی که بر سر راه امامت آن حضرت قرار داشت باید برای نسل جوان بازگو شود.

حجت الاسلام یدالله تقوی نیا افزود: غدیر خط سیر امامت را از امامت حضرت علی (ع) تا امام عصر (عج) را تعیین و مشخص کرد.

وی با بیان اینکه واقعه غدیر خم باید برای نسل جوان تبیین شود افزود: برنامه فرهنگی، هنری و تاریخی بازخوانی واقعه غدیر خم در سطح مناطق مختلف استان باید برای نسل جوان تبیین شود.

تقوی نیا با تبریک هفته ولایت و امامت، عید سعید غدیر خم را از بزرگترین اعیاد برای مسلمانان و بخصوص شیعیان ذکر کرد که باید به عمق آن توجه کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان با اشاره به اینکه در تاریخ اسلام هیج مسئله ای به اهمیت و منزلت روز عید غدیر خم نیست بر برگزاری جشن های مختلف و اثر بخش تاکید کرد.

تقوی نیا تصریح کرد: یکی از مهمترین وقایع تاریخ پرفراز و نشیب اسلام که در بین عامه مسلمانان، واقعه ای مسلم، پذیرفته شده و قطعی تلقی می گردد، واقعه غدیر خم است.

اهمیت واقعه غدیر بر گونه آن رنگ جاودانگی می زند

رئیس اداره روابط عمومی استانداری سمنان نیز گفت: آنچه که بر گونه غدیر، رنگ جاودانگی می زند و اهمیت این واقعه را مضاعف می گرداند، نزول دو آیه از قرآن کریم، یکی آیه 67 سوره مائده و دیگری آیه 3 سوره مائده، در ارتباط با این رویداد بزرگ است که بر طبق نظر مفسران نام آور شیعه و سنی، شأن نزول این آیات، مربوط به واقعه غدیر خم می باشد.

ایرج کارخایی گفت: جای هیچ تردیدی وجود ندارد که روز عید غدیر خم یک امر مهم و خطیر که بدین واسطه، روز اکمال دین و رضایت پروردگار محسوب می گردد، دارای اهمیت بسزایی در میان مسلمین خواهد بود.

وی ضمن تاکید بر اینکه واقعه غدیر حادثه ای تاریخی نیست که در کنار دیگر وقایع بدان نگریسته شود، گفت: غدیر تنها نام یک سرزمین نیست بلکه یک تفکر است، نشانه و رمزی است که از تداوم خط نبوت حکایت می کند غدیر نقطه تلاقی کاروان رسالت با طلا یه داران امامت است.

هرچه و هر که در راستای ولایت نباشد بی ارزش است

فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) سپاه استان سمنان نیز گفت: هرچه و هر که در راستای ولایت نباشد بی ارزش است و امروز باید ولایت‌پذیری را در تبعیت از ولی فقیه زمان جستجو کرد.

سردار علی استاد حسینی اظهار داشت: روز غدیر بزرگ‌ترین فراز تاریخ عالم و روزی است که با نصب امیرالمؤمنین اکمال دین و اتمام نعمت و رضایت پروردگار به دین اسلام شده است.

وی اظهار داشت: بزرگداشت عید سعید غدیر، بزرگداشت ارزش های الهی و ولایت ائمه اطهار (ع) است و باید روز عید غدیر را بسیار پرشکوه دانست و آن را گرامی داشت.

پاسداران مفتخر به پیروی و تبعیت از ولایت فقیه هستند

استاد حسینی تصریح کرد: پاسداران مفتخر به پیروی و تبعیت از ولایت فقیه هستند و منزلت و ارزش پاسداری تابع همین موضوع مهم است و اگر این ارزش از سپاه حذف شود، سپاه هیچ ارزشی ندارد.

فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) سپاه استان سمنان افزود: باید در این روز، سیره امام علی و معارف اهل بیت (ع) به خوبی برای مردم تبیین شود تا آنها بیش از این با راه و رسم زندگی و منش اهل بیت آشنا شوند.

غدیر ترویج و توسعه یک تفکر الهی است

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهدیشهر گفت: غدیر، تنها نام یک سرزمین نیست، بلکه ترویج و توسعه یک تفکر الهی است.

حجت الاسلام غلامرضا زاهدی افزود: غدیر، سرچشمه همیشه جوشان ولایت است که از سینه تفتیده خم به جام محبت دوست داران پیامبر و خاندانش جارى شده است.

وی با اشاره به این که غدیر، تداوم رسالت محمد صلى الله علیه و آله در ولایت على علیه السلام است تاکید کرد: در این واقعه، پیامبر اسلام (ص) مهمترین ماموریت دوران پیامبری خود را با تعیین جانشین برای خود به انجام رساند.

زاهدی عنوان کرد: پیامبر در سال دهم هجرت حج گزارد و به سوى مدینه بازگشت، در روز هجدهم ذى حجه که قافله هاى بسیارى پیش از پیامبر حرکت مى کردند و عده اى از پسِ حضرت مى آمدند، پیامبر به سرزمین غدیر خم رسید و به فرمان الهى دستور داد سواران و پیادگان توقف کنند، آنان که رفته اند، بازآیند و آنان که نیامده اند، برسند.

غدیر، نشانه اى است از تداوم خط نبوت

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهدیشهر اظهارداشت: سپس بر انبوهى از جهاز شتران فراز رفت و خداى را سپاس گفت و از این که به زودى از میان آنان خواهد رفت، خبر داد.

وی در ادامه بیان کرد: پیامبر(ص) از آنان خواست درباره چگونگى ابلاغ رسالت وى گواهى دهند و مردمان فریاد برآوردند: شهادت مى دهیم که تو پیام حق را ابلاغ کردى، نصیحت کردى و جهاد نمودى، خداوند تو را پاداش نیکو دهد.

زاهدی با اشاره به این مطلب که غدیر، نشانه اى است از تداوم خط نبوت، تصریح کرد: غدیر، باغستان ولایت علوی است که امت در ملکوت اندیشه هایش از آن پاسداری می کند.

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گزارش از عصمت سالار

