مشتری مد اسلامی از البرز تا تالار وحدت/قیچی افتتاح دست مسئولان

به گزارش خبرنگارمهر، در سالهای اخیر نمایشگاه های مختلفی با موضوع مد و لباس در پایتخت دایر می شود و در قالب آن طرح های گوناگونی از پوشش اسلامی بانوان در اجتماع به نمایش و عرضه درمی آید؛ استان البرز نیز به جهت موقعیت خاص فرهنگی و اجتماعی همواره خلاء نمایشگاه هایی با این مضمون را احساس کرده است.

در ماه های اخیر زمزمه ایجاد نمایشگاه دائمی مد و لباس در مصاحبه های اختصاصی با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و اعلام آمادگی اسباب راه اندازی این نمایشگاه از سوی مجتبی ابراهیمی به عنوان اصلی ترین متولی در صدور مجوز، رسانه ای و اعلام آمادگی شده است.

وی در آخرین گفتگو با خبرنگار مهر ایجاد این نمایشگاه را در گرو جانمایی محل مذکور از سوی شورای شهر و شهرداری کرج اعلام کرده بود و اکنون با گذشت چند ماه منتظر عملیاتی شدن این وعده با همکاری دستگاه ها هستیم.

از هفته گذشته نمایشگاه مد و لباس با موضوع پوشش اسلامی ایرانی شامل مانتو "اجتماع ، مجلسی و پوشش سر" در تالار وحدت آغاز به کار کرده و در آن طرح های مختلفی به نمایش درآمده است.

از آنجا که هنوز نمایشگاهی اختصاصی با موضوع مد و پوشش اسلامی دراستان وجود ندارد علاقمندان به چنین نمایشگاه هایی باید مانند بسیاری امور باز هم پایتخت را برای رفع نیازهای خود برگزینند.

از البرز تا تالار وحدت برای تماشای نمایشگاه مد ایرانی



این سوژه بهانه ای برای بازدیدی از این نمایشگاه و دستمایه ای برای تحریر گزارشی با این موضوع شد. آخر هفته عصر یک روز پاییزی زمان مناسبی بود تا سری به جشنواره مد ولباس ایرانی بزنم، پارک دانشجو شاید نزدیکترین نشانه برای رسیدن به سالن حجاب است؛ چند فرسنگ آن طرف تر یعنی همانجا که تابلوی سیاه رنگ معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است تو را از دالان خیابان بالا بلندی به سمت تالار وحدت هدایت می کند.

سردر اصلی تالار بسته است و باید از درب نگهبانی وارد مجموعه شوید؛ تصاویری از پوستر نمایشگاه با رنگ های متنوع از یک پوشش اصیل ایرانی و مخاطب پسند نگاه ها را به خود جلب می کند.

وارد تالار اصلی می شوم؛ لباس های خوش رنگ و لعاب ایرانی که با خلاقیت های طراحان این حوزه دوخته شده است نگاه ها را از دور به خود جلب می کند، در گوشه ای از این نمایشگاه نیز مجموعه ای از کتاب های مرتبط با پوشش و طراحی لباس به چشم می خورد.

طبقه همکف این نمایشگاه به پوشش های اجتماع اختصاص دارد و در طبقه دوم تالار مانتوهای متناسب مجلس در یک مجموعه دیدنی گرد هم آمده اند، در کنار آن نیزمجموعه هایی از پوشش سر و مقنعه با تنوع طرح ها به چشم می خورد؛ طراحی چادرهای اسلامی هم از بخش های اختصاصی این نمایشگاه محسوب می شود.

هرپوشش با شناسنامه و عنوانی نامگذاری شده تا علاقمندان در صورت تمایل نسبت به سفارش دوخت آن اقدام نمایند؛ البته آن طور که می گفتند قرار است این طرح ها در فروشگاه ها نیز عرضه شود.

قیمت بالای پوشش ها در خلاقیت طرح ها گم می شد



این نمایشگاه از دو بخش نمایش و عرضه تشکیل شده است. از ورودی دیگری به سمت محل عرضه پوشش ها در محوطه تالارهدایت می شوم. درمحل عرضه نیز پوشش های قابل توجهی هم از نظر قیمت و طراحی دیده می شود، البته پوشش های متناسب فصل پاییز که در طراحی آنها خلاقیت های جالبی از سوی طراحان بکار رفته است با استقبال بسیار بالایی همراه شده و شاید قیمت بالا برای یک شنل هم به جهت خلاقیت و سبک طراحی آن از سوی خریداران زیاد مهم جلوه نکند واغلب رگال ها در همان روزهای نخست تقریباً خالی شود.

بازید از نمایشگاه مد و لباس ایرانی و طراحی های خلاقانه پوشش بی شک نگاه ها و زاویه دید را برای انتخاب پوشش اجتماع و مجلس متفاوت از قبل می سازد. یک روز را برای دیدن طراحی های لباس ایرانی گذاشتن شاید چندان خالی از لطف نباشد؛ اما بازدید از یک نمایشگاه از البرز تا تالار وحدت بی شک از سوی تمامی علاقمندان میسر نخواهد بود. از این رو باید اذعان داشت که اکنون زمان آن فرا رسیده تا موضوع ایجاد یک نمایشگاه دائمی مد و لباس در استان البرز به جد در دستور کار مدیران قرار گیرد.

در حال حاضررشته طراحی لباس نیز در دانشکده های هنر این استان دانشجویان این هنر را تربیت می کند و می توان از این طریق با فراخوان هایی نسبت به شناسایی هنرمندان این رشته و برگزاری نمایشگاه های مد و پوشش اسلامی ایرانی اقدام کرد؛ بنابراین کمبودی در عرضه وجود ندارد و برپایی این نمایشگاه تنها به جهت نبود مکان مناسب روی زمین مانده است.

اداره کل ارشاد پیشقدم شد



طبق آخرین پیگیری ها مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز اظهار داشت: طرح برگزاری نمایشگاه بزرگ عرضه محصولات مد و لباس ایرانی با معاونت هنری وزارت فرهنگ وارشاد مطرح شده و کارگروهی نیز به همین منظور در استان البرز تشکیل شده است و طرح آن با همکاری شورای شهر و شهرداری کرج به تصویب نهایی رسیده است.

اما به گفته ابراهیمی طبق مصوبه این کارگروه شورای شهر و شهرداری باید نسبت به جانمایی و ایجاد مکان قطعی برای احداث نمایشگاه مد و لباس ایرانی اقدام نمایند.

مجتبی ابراهیمی همچنین از رایزنی با رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر و شهرداری به منظور فراهم ساختن مکان عرضه این محصولات خبر داده و گفته بود قرار بر آن است تا با تصمیم رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر فضای ویژه ای در نقاط مختلف شهر به این منظور اختصاص پیدا کند.

اکنون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گام های نخستین را برداشته است و عزمی راسخ برای برپایی این نمایشگاه می طلبد.

قیچی افتتاح نمایشگاه مد و لباس در دستان مسئولان شهر



با این اوصاف باید گفت به نظر می رسد قیچی افتتاح نمایشگاه دائمی مد و لباس در استان البرز به دست کمیسیون فرهنگی شورای شهر و شهرداری است.

این گزارش تلنگری بر وعده ای بود که چند ماه از صحبت های آن می گذرد؛ این موضوع حتما از سوی مسئولان امر پیگیری خواهد شد.

همان گونه که بارها نیز یادآور شده ایم البرز این روزها بیش از هر زمانی تشنه جشنواره ها و نمایشگاه ها است و تجربه نیز ثابت کرده است که چنین نمایشگاه هایی همواره با استقبال قابل توجهی از سوی شهروندان همراه بوده است؛ امید می رود مسئولان امر نسبت به جانمایی مکان دائمی یک نمایشگاه اختصاصی مد و پوشش ایرانی در استانی متشکل از فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها اقدام نمایند.

این رویکرد می تواند گامی در جهت همگرایی پوشش اسلامی ایرانی اقوامی باشد که اکنون ایران کوچک را تشکیل می دهند.

گزارشگر: سپیده غفاری