اضافه شدن 2 همایش در فهرست حمایتهای ستاد نانو

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد توسعه فناوری نانو به منظور توسعه فعالیت محققان در حوزه فناوری و ارائه آخرین دستاوردها اقدام به حمایت از همایشهای علمی در این حوزه کرده است.



بر این اساس برای نیمه دوم سال جاری دو همایش "یازدهمین کنفرانس ماده چگال" و "نوزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران" جز فهرست همایشهای مورد حمایت ستاد توسعه فناوری وارد شده است.



عناوین همایشهای مورد تایید ستاد نانو در نیمه دوم سال 1391 به شرح زیر است:



ششمین همایش مشترک انجمن مهندسین ‏متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران/ 16 تا 18 آبان1391/‏دانشگاه تهران/ انجمن مهندسی متالورژی ایران



یازدهمین کنفرانس ماده چگال/6 و 7 بهمن ماه سال 1391/دانشگاه صنعتی شاهرود/انجمن فیزیک ایران



نوزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران/8 تا 10 اسفندماه سال 1391/دانشگاه فردوسی مشهد/انجمن شیمی ایران



آن دسته از افرادی که پروپوزال پایان نامه آنها مورد تایید ستاد قرار گرفته است اما موفق به شرکت در همایش دانشجویی ‏فناوری نانو نشده‌ اند، می توانند با ارایه مقاله در یکی از همایش های مورد تایید ستاد نانو برگزار شده از سوی انجمن های علمی شیمی، فیزیک و مهندسی متالورژی، نسبت به دریافت مرحله دوم حمایت های ‏تشویقی پایان نامه خود اقدام کنند.



متقاضیان برای دریافت حمایت تشویقی لازم است تا دارای تاییدیه مرحله اول پایان‌نامه (پروپوزال) توسط ستاد، ارائه مقاله مرتبط با پایان‌نامه تایید شده فرد به همایش، حضور فعال در تمامی روزهای برگزاری همایش ‏و شرکت در یکی از کارگاه های مشخص شده باشند.