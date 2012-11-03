اهدای کتاب به مردم در سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به نامگذاری پنجمین روز هفته کتاب به نام «هدیه کتاب خوب، ترویج فرهنگ کتابخوانی» و انتخاب شعار این روز مبنی بر «اهدای کتاب به آنان که دوستشان داریم» حرکتی نمادین برای اهدای کتاب به مردم در سطح کشور صورت می گیرد.

در این اقدام و با همکاری معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در مکان های چون میادین اصلی شعر، بیمارستان ها، دانشگاه ها، مدارس، پادگان ها و زندان ها با حضور مسئولان، کتاب به عنوان هدیه به مردم اهدا خواهد شد.

همچنین قرار است تمامی نهادهای عضو ستاد برگزاری هفته کتاب در اجرای این طرح نمادین مشارک داشته و از ظرفیت های خود بهره مند شوند.

خبر دیگر از هفته کتاب اینکه، در ایام برپایی بیستمین دوره هفته کتاب بیش از 3000 نمایشگاه کتاب ویژه مدارس سراسر کشور برگزار می شود.

این نمایشگاه های کتاب در 32 استان سراسر کشور و با مشارکت ادارت کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، ادارات آموزش و پرورش و ناشران هر استان برگزار می شود.

همایون امیرزاده مسئول امور هماهنگی استان های هفته کتاب در این باره توضیح داد: مدارس مهم ترین حلقه در بحث کتاب و کتابخوانی محسوب می‌شوند و رویکرد ستاد مرکزی "هفته کتاب" نیز حمایت ویژه از برپایی نمایشگاه های کتاب در مدارس است.

وی افزود: به دلیل اهمیت ظرفیت مدارس، ما با ناشران خصوصی، آموزشی و کودک و نوجوان هر استان تعامل برقرار کردیم و آنها نیز آمادگی خود را برای برگزاری هرچه بهتر نمایشگاه های کتاب در مدارس اعلام کردند.

به گفته امیرزاده نمایشگاه های کتاب در مدارس سراسر کشور از سوی ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، ادارات آموزش و پرورش و ناشران هر استان برگزار می شود و در صورت لزوم ستاد مرکزی "هفته کتاب" برای همیاری استان ها، وارد عمل خواهد شد.

بر این اساس در استان آذربایجان غربی 41، اردبیل یک هزار و 216، چهارمحال و بختیاری 7، خوزستان 130، زنجان 3، سمنان 25، جنوب کرمان 14، یزد 178، همدان 81 و ... نمایشگاه کتاب در مدارس خود برگزار می کنند.

در مجموع مدارس سراسر کشور در ایام بیستمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران میزبان بیش از سه هزار نمایشگاه کتاب خواهند بود.

بیستمین دوره هفته کتاب با شعار «یادگار ماندگار» از 20 تا 27 آبان ماه سال جاری در سراسر کشور برگزار می شود.