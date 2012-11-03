  1. ورزش
۱۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۲۶

احسان و حامد حدادی با یکدیگر ملاقات کردند/ کری‌خوانی در آمریکا!

احسان و حامد حدادی با یکدیگر ملاقات کردند/ کری‌خوانی در آمریکا!

احسان حدادى نایب قهرمان پرتاب دیسک المپیک که در حال حاضر تمرینات خود را در آمریکا انجام می دهد، به دیدار حامد حدادی رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت شخصی احسان حدادی، دارنده مدال نقره پرتاب دیسک المپیک به همراه امین نیکفر قهرمان پرتاب وزنه ایران که ساکن آمریکاست به محل برگزارى مسابقات بسکتبال NBA رفت تا از نزدیک شاهد بازى دو تیم ممفیس گریزلیز و گلدن استیت باشند.

حامد حدادى ملى پوش بسکتبال کشورمان که چند سالى است در آمریکا و در لیگ NBA بازى مى کند در ترکیب تیم ممفیس به میدان رفت که در اتمام این دیدار تیم ممفیس 104 بر 94 به پیروزى رسید. پس از اتمام مسابقه احسان حدادى و امین نیکفر به جایگاه ویژه رفته و با حامد حدادى ملاقات کردند.

نکته جالب توجه این دیدار شالى بود که با نام پرسپولیس بر گردن احسان حدادى دیده می شد و این در حالی بود که حامد حدادی به عنوان طرفدار استقلال با وی عکس یادگاری انداخت و این دو ورزشکار مطرح کشورمان به نوعی با رنگ لباس‌های خود برای یکدیگر کری خواندند. 

کد مطلب 1734680

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