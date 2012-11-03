به گزارش خبرنگار مهر، نام امام علی (ع) برای تمامی انسان هایی که به انسانیت و عدالت بها می دهند، نام آشنا و پناهگاه امنی است که در سایه سار آن می توان آسوده ماند .

عید غدیر خم، عید ولایت امیر به حق مومنان علی (ع) در میان شیعیان یکی از معتبرترین، با اهمیت ترین و شادترین اعیاد است .

این عید در گوشه گوشه ایران اسلامی همراه با آداب و رسومی است که همگی نشان از عشق و علاقه به مولا علی (ع) و دلبستگی به ولایت به حق امیر مومنان (ع) دارد .

مردم روستای فراغه و صادق آباد از توابع شهرستان ابرکوه، از قدیم الایام مانند دیگر نقاط ،آداب ویژه ای برای عید غدیر داشتند .

در این گزارش و به مدد تحقیقات محقق ابرکوهی مرحوم جمشید کاظمی صادق آبادی که یادداشت های ایشان در این زمینه در اختیار خبرنگار مهر در ابرکوه قرار گرفته است به بیان برخی از این آداب و رسوم می پردازیم .

عید غدیر خم در فرهنگ مردم فراغه و صادق آباد ابرکوه

در منطقه فراغه و صادق آباد دهستان فراغه ابرکوه نام عید غدیر را "عید مرتضی علی" می گویند .

مردم معتقد بودند که هرگز نباید در این روز مبارک که حضرت رسول (ص) پسر عم خود را به جانشینی برگزیده است، کاری انجام داد و کار در این روز جایز نیست و همه مردم باید در جشن و شادی به سر ببرند و به جز آنها که مجبور بودند و یا نوبت آبیاری زمین های کشاورزی داشتند، بقیه باید دست از کار بکشند .

اگر هم کسی ندانسته کاری را انجام میداد و بعدا خبردار می شد که این روز مصادف با عید غدیر است از همان دقیقه دست از کار می کشید و به جمع شادی کنان می پیوست و از جناب علی (ع) و رسول اکرم (ص) عذرخواهی می کرد و هفت مرتبه کلمه توبه را به زبان می آورد .

مردم معتقد بودند اگر کسی در این روز کارهایی مانند جارو، خیاطی یا از این قبیل کارها انجام دهد، دستش دچار عفونتی می شود که به آن "عَقرَبُک" می گفتند .

آنان اعتقاد داشتند جارو کردن خانه در این روز جایز نیست و گفته میشد که هرکس در این روز مبارک جارو کند، تا آخر سال به قدری مورچه زرد در خانه و حیاط خانه اش زیاد می شود که انسان را از انجام این کار و دیگر کارهای خانه در این روز پشیمان می کند .

البته به اعتقاد مردم، کار آشپزخانه و غذا پختن در این روز جایز است و عیبی ندارد. به همین دلیل مردم سعی می کردند روز قبل از عید، تمام خانه را نظافت کنند، حتی بعضی ها برنامه ویژه خانه تکانی به مناسبت این عید بزرگ داشتند که هنوز هم در بعضی از خانواده ها مرسوم است .

نذورات عید غدیر

مردم در این روز مانند دیگر روزهای مقدس، نذوراتی را ادا می کردند که نشان از اعتقاد آنان به گره گشایی مولا علی (ع) از گرفتاری هایشان بود .

در این روز دامداران شیرهای گاوها و گوسفندان خود را به فقرا و اهالی محل که گاو و گوسفند نداشتند، اهدا می کردند و بر این باور بودند که فروختن شیر در این روز جایز نیست و عقیده داشتند که با این بخشش، در گله گاو و گوسفندها برکت ایجاد می شود که تا سال دیگر پا برجا خواهد ماند .

در این روز مبارک، اهالی روستا آب کشاورزی را خیرات می کردند، به این صورت که یک قیمت عادلانه در این روز برای آب می بستند (مشخص می کردند) که هر کس که مایل بود از آب استفاده می کرد و بهای آب را به معتمد محل یا کدخدا می داد. کدخدا و معتمد محل نیز بهای آب را صرف امور خیریه و یا بخشش به فقرا می کرد .

در روز غدیر به دلیل اینکه بسیاری از مردم این منطقه اعتقاد داشتند که باید در کنار آب یا چشمه باشند به باغ و صحرا می رفتند تا در کنار آب روان باشند و اگر کسی نذری داشت افرادی را بر سر چاه یا چشمه دعوت می کرد و با ذبح گوسفند و تهیه کباب در همان محل نذر خود را ادا می کردند و از مهمانان پذیرایی می شد .

پختن نان شیرین و کماج در عید غدیر

در میان زنان این دیار رسم بود که برای روز عید غدیر، نان شیرین می پختند .

یک روز مانده به عید غدیر، باید این نان محلی که با تنور گلی پخته می شد، تهیه می کردند زیرا در روز عید نان پختن جایز شمرده نمی شد. برای نان شیرین، مقداری آرد گندم مرغوب، شکر یا شیره انگور و قدری زیره و دارچین را با شیر بز یا گوسفند خمیر می کردند و بعد از آن که خمیر چند ساعت می ماند، آماده پخت می شد .

مقداری از همین خمیر نان شیرین را نیز برای پختن "کماج" می گذاشتند .

طرز تهیه "کماچ" نیز بدین صورت بود که اول کمی روغن در کماجدان (دیگ) می ریختند و بعد خمیر را در کماجدان می گذاشتند و درب ظرف را محکم می بستند، در تنور قرار می دادند و آتش های داخل تنور را روی ظرف می ریختند تا یک ساعت به حال خود بماند و بعد از آن، ظرف را از تنور بیرون می آورند و شیرینی کماج که کیک مانند و بسیار خوش طعم بود در شب و روز عید غدیر صرف می کردند .

همچنین پخت نان شیرین دیگری به نام "یوخه" یا "تیری" یا "تُنکه" نیز در این ایام متداول بود .

مراسم حنابندان در عید غدیر

مراسم حنا بندان برای نوعروسان و دخترانی که نامزد شده بودند در عید غدیر رسم بود .

در این روز از طرف خانواده داماد چند عدد کیسه حنا، مقداری پارچه اعلا و لباس، چند کله قند و کفش و مقداری شیرینی و نقل و نبات به خانه عروس برده می شد.

تعدادی از اقوام خیلی نزدیک نیز به این مراسم دعوت می شدند که هدایا را شادی کنان و کل زنان (هلهله کنان) به خانه دختر نامزد شده می بردند و بعد از خوش آمد گویی از طرف خانواده عروس، داخل خانه می شدند .

رسم بر این بود که بعد از پذیرایی، کیسه های حنا را آماده کرده و در ظرفی خیس می کردند و موقعی که حنا آماده می شد، چند شاخه گل در کنار ظرف حنا می گذاشتند و با فرستادن چند صلوات بر محمد و آل محمد(ص)، حنا بندان شروع می شد و بزرگ مجلس کمی حنا کف دست راست داماد می گذاشت و کمی حنا هم کف دست راست عروس و حاضران صلوات می فرستند و کِل (هلهله) می زدند .

بعد از آن صبر می کردند تا حنای دست عروس رنگ بگیرد. سپس عروس خانوم با اجازه پدر و مادرش ظرف حنا را بر میداشت و در بین حاضران تعارف می کرد. مردم معتقد بودند این حنای شادیست و اگر کمی به دست خود بگذارید موجب شادی و برکت می شود و دیگر غم نصیب آن شخص نمی شود و مجلس با صلوات به پایان می رسید .

نامگذاری نوزادان متولد روز عید غدیر

در منطقه فراغه و صادق آباد رسم بر این بوده است که اگر خداوند به شخصی در این روز مبارک فرزندی عطا می کرد، آن شخص به یمن این روز بزرگ که روز ولایت امیر مومنان علی (ع) بود، فرزند پسر خویش را علی، مرتضی، محمدعلی و القاب مولا علی (ع) نام می نهاد و اگر فرزند دختر بود به نام همسر ایشان یعنی حضرت زهرا (س) نامگذاری می شد و معتقد بودند این فرزند برای آنها بسیار خوش قدم است .

به همین مناسبت به مامایی که نوزاد را به دنیا آورده بود نیز پاداش خوبی می دادند که شامل پارچه چادری، لباس و یکی دو تا کله قند بود .

همچنین معتقد بودند پسرانی که در این روز به دنیا می آیند مردان قوی دل، با صلابت، را ستگو، خوب کردار و خوب گفتار می شوند .

مردم عهد اخوت می بستند

مرحوم کاظمی صادق آبادی در یادداشت های خود نقل کرده: شاید در حال حاضر این رسم نکو و پسندیده کمتر اجر ا شود اما آنطور که از مرحوم مادرم شنیدم در ایام قدیم اگر بین دو طایفه دعوایی می شد و خدایی نکرده کسی کشته می شد، برای اینکه دیگر نزاعی صورت نگیرد به هر دو فامیل پیشنهاد می کردند تا در رو زعید غدیر عقد اخوت خوانده شود و اینگونه با یکدیگر آشتی می کردند .

عقد اخوت بین برادران مقتول و قاتل و بین خواهران هر دو خوانده می شد و با این رسم، از نزاع و خصومت های دنباله دار جلوگیری می شد زیرا محیط کوچک بود و همه هر روز یکدیگر را در صحرا و هنگام کار کشاورزی می دیدند و اگر دعوا و قهر مدت دار می شد، ممکن بود کار به جاهای باریکتر بکشد و از این رو با خواندن عقد اخوت تمام کینه ها از بین می رفت و مردم به برکت این عید بزرگ در کنار یکدیگر با صلح و صفا زندگی می کردند .

دیدار سادات در عید غدیر

از قدیم الایام سادات که اولاد پیامبر (ص) هستند مورد احترام ویژه مردم بودند و در روز عید غدیر، مردم بر خود واجب می دانستند که به دیدار سادات بروند و عید را به آنها تبریک بگویند و به نوعی این عید را عید سادات هم می گفتند .

در روز عید غدیر به خانه سادات محله و فامیل می رفتند و این عید بزرگ را به آنها تبریک می گفتند .

اشعار خوانده شده در روز عید غدیر

مردم ایران ارادت ویژه ای به مولا علی (ع) دارند. نام علی (ع) ورد زبان تمام شعیان به ویژه در ایران عزیز است. مردم بارها در روز، نام علی (ع) را می آورند. یا علی گفتن به هنگام برخواستن، بلند کردن اشیاء سنگین و خداحافظی، نشان از نفوذ نام و یاد امیرالمومنین در قلب و ذهن مردم است .

در این روستاها حضرت علی (ع) را شیر خدا و حیدر کرار و فاتح خیبر می گویند و به همین مناسبت، عید مرتضی علی، مردم از کار دست می کشند و در کنار هم جمع می شوند و به جشن و شادی می پردازند .

در قدیم مرسوم بود که در جشن مرتضی علی، اگر کسی نی هفت بند داشت و نی زدن را به خوبی می دانست، شروع به نواختن نی میکرد و کسانی که صدای خوبی داشتند شروع به خواندن این اشعار می کردند :

علی دیدم علی در خواب دیدم / علی در مسجد و محراب دیدم

علی دیدم سوار دُلدُلش بود / که من هم در رکابش می دویدم

دم صبحی رسیدم بر سر تُل / قدمگاه علی و سم دُل دُل

عرق بر سینه پاک محمد / چکیده بر زمین، حاصل شده گل

و این گونه غدیر با آداب و رسوم مردمان این دیار آمیخته شده بود تا نام مولای متقیان در روز عید غدیر با شادی و سرور بر زبان ها جاری شود .

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گزارش: رحیم میرعظیم