یک تحقیق متفاوت روی موشها/ کنترل روباتها از فاصله دور

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از مهندسان سیستمی ارائه کرده اند که انسان می تواند از طریق روباتی که به اندازه موش است در یک محیط مجازی با یک موش واقعی ارتباط برقرار کنند. در این آزمایش این روبات در قفس موش قرار گرفت و توسط انسان کنترل شد.

در این شیوه، محققان توانستند از راه دور، بین یک روبات شش پا و یک موش شش اینچی تعامل برقرار کنند.

هدف محققان کار بر روی سیستمی است که در آن دو نفر در فاصله دور از هم اما در فضای یکدیگر روبات هایی را کنترل کنند.

این آزمایش توسط محققان دانشگاه کالج لندن و دانشگاه بارسلون در اسپانیا انجام شده است.

در این بررسی یک نفر در اتاقی در دانشگاه بارسلون قرار گرفت و در سوی دیگر یک موش در قفسی، 12 کیلومتر دورتر قرار داده شد. حسگرهایی در هر دو موقعیت حرکات انسان و موش را رصد و اطلاعات را به صورت زمان واقعی به موقعیت دیگر ارسال می کنند.

این پژوهشگران از حرکات انسان برای کنترل روبات چرخداری که هم اندازه موش و در قفس موش بود، استفاده کردند. انسان در هر مسیری که حرکت می کرد روبات نیز حرکات او را انجام می داد. انسان تلاش کرد با استفاده از یک سینی غذا که به جلوی این روبات متصل شده بود موش واقعی را از یک سوی قفس به سوی دیگر ببرد.

این فرایند نه تنها گستره فناوری را نشان داد بلکه ابزار جدیدی را برای دانشمندان، محققان و دیگران فراهم آورد تا بدون آنکه خود در خطر باشند، مکانهای دور دست و ناآشنا را ببنید و از همه مهمتر رفتار حیوانات را به شیوه کاملا جدیدی مشاهده کنند.