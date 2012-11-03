توسعه فرهنگ بیمه‌ برای نیل به آسایش جامعه اجتناب ناپذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شهبازی در جلسه هماهنگی بیمه های بازرگانی استان کردستان اظهار داشت: بیمه یکی از دستاوردهای خلاقانه و دوراندیشانه بشر به منظور مقابله با رخدادهای ناگوار است که ترویج فرهنگ آن باید محور فعالیت شرکت های بیمه ای قرار گیرد.

وی افزود: حفظ و حراست از جان و مال، زدودن تشویش خاطر، تحکیم زندگی و تثبیت وضعیت اقتصادی خانواده و جامعه با انواع پوشش های بیمه ای میسر می شود که برای تحقق آن باید ارزش ها و پیامدهای خدمات بیمه ای در جامعه نهادینه شود.

استاندار کردستان اطلاع رسانی جامع و کامل را از سوی شرکت های بیمه امری لازم و ضروری دانست و ادامه داد: آگاهی و شناخت مردم در این زمینه ضعیف است بنابراین فعالان بیمه در استان باید در این خصوص تلاش بیشتری داشته باشند.

شهبازی نقش شورای هماهنگی بیمه های بازرگانی را در ترویج فرهنگ بیمه با همکاری و همفکری اعضای این شورا در زندگی مردم بسیار موثر دانست و بر آن تاکید کرد.

وی رقابت سالم و سازنده را بین شرکت های بیمه در استان برای رونق بخشیدن به این مهم لازم و ضروری عنوان کرد و یادآور شد: شرکت های بیمه ای باید با محوریت خدمت بیشتر به شهروندان از همدیگر سبقت بگیرند.

استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود مردم کردستان را لایق بهترین خدمات دانست و بیان کرد: بیمه های بخش دولتی و بخش خصوصی باید در ارائه خدمت به این مردم در کشور الگو باشند و به طور قطع استانداری کردستان نیز برای تحقق این امر همکاری لازم را خواهد داشت.

شهبازی بهترین سرمایه شرکت های بیمه را جلب اعتماد مردم بیان کرد و گفت: خدمت با صداقت و تعهد، رمز موفقیت شرکت های بیمه ای است.

وی با اشاره به وضعیت اقتصادی خانواده های کردستانی در ادامه بر کاهش مبالغ بیمه ای تاکید کرد و افزود: شرکت های بیمه ایی نیز باید به عنوان حامیان مردم با نگاه سود کمتر، خدمت را در اولویت فعالیت های خود مدنظر داشته باشند.

استاندار کردستان در پایان هماهنگی بیشتر شرکت های بیمه ای با رسانه های جمعی در راستای نهادینه کردن فرهنگ بیمه در جامعه برای رسیدن به وضعیت مطلوب را موثر دانست و خواستار تدوین برنامه ای جامع در این بخش شد.

گفتنی است در این نشست نمایندگان شرکت های بیمه استان مسایل و مشکلات حوزه فعالیت های خود را با استاندار کردستان در میان گذاشتند.

شورای هماهنگی بیمه های بازرگانی کردستان که نزدیک به دو سال از آغاز به کار آن در استان می گذرد در راستای اجرایی کردن سیاست های بیمه مرکزی جمهوری اسلامی تشکیل شده است.