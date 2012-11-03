راهکارهای ارزی شریعتمداری/ تهاتر تجاری در دستور کار قرار گیرد

محمد شریعتمداری در گفتگو با مهر دلایل آشفته شدن بازار ارز در ماه‌های اخیر گفت: بخش قابل ملاحظه ای از افزایش قیمت ارز به دلیل تحولات بین المللی و فشارهایی که در پیدا و پنهان بر اقتصاد ایران وارد می شود، است.

وی افزود: البته این موضوع برخاسته از برخی تصمیمات در حوزه سیاست خارجی است که اصول و اساس این تصمیمات صحیح بود، اما اینکه چه تاکتیک‌هایی برای تحقق آنها اتخاذ شده، نیاز به گفتگو دارد.

عضو شورای راهبردی روابط خارجی با بیان اینکه یکی از علل بروز نابهنجاری در قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی به همین دلیل است، گفت: محدودیت در پذیرش اعتبارات اسنادی توسط بانکهای خارجی از سوی بانکهای ایران، عدم توانایی تامین اعتبارات اسنادی توسط کشورهایی مانند چین و روسیه و همچنین سیاستگذاری‌های داخلی در اداره کردن سیاست‌های پولی از دیگر دلایل نوسانات ارزی است.

شریعتمداری خاطر نشان کرد: تحریم‌ها یکی از موضوعات غیرقابل پیش بینی برای مسئولان کشور نبود. برخی از همان ابتدای تصویب تحریم‌ها عنوان می‌کردند این تحریم‌ها هیچ اثر و شأنی در اقتصاد ایران ندارد و شاید تصور می کردند در عمل هم این موضوع اتفاق خواهد افتاد، البته شاید صحبت‌های آنها برای رجزخوانی در جنگ مقابل دشمن بود، اما این افراد باید در صحنه عمل هم به اثرات تحریم توجه می کردند تا کشور در جهت ایجاد زیرساختهای مناسب برای مقابله با تحریمها حرکت کند.

راهکارهایی برای ساماندهی بازار ارز



وزیر بازرگانی در دولت اصلاحات در خصوص ارائه راهکارهایی برای ساماندهی بازار ارز گفت: معتقدم بازگشت تعادل در سیاست‌های پولی یکی از مهمترین راهکارها است.

وی کنترل مصارف مربوط به ارز در کشور را از دیگر راهکارها عنوان کرد و ادامه داد: اگر در حال حاضر به نحوه مصرف منابع ارزی در سال‌هایی پس از افزایش سطح قیمت نفت در بازارهای جهانی نگاه کنیم، به یک نقیصه بزرگ برمی خوریم. فکر نمی کنم هیچ اقتصاددانی بپذیرد که اقتصاد کشور ما از سال 84 که افزایش قیمت نفت آغاز شد، به لحاظ حجمی دو برابر شده باشد، اما متاسفانه در این سالها واردات کشور از 30 میلیارد دلار به 60 میلیارد دلار رسیده است.

عضو شورای راهبردی روابط خارجی تاکید کرد: اگر در آن ایام به این نکات توجه جدی می کردیم، امروز منابع ارزی نقدی مناسبی در کشور برای مقابله با چنین نوساناتی وجود داشت.

مدیران اقتصادی باید برآورد منطقی نسبت به آینده داشته باشند



شریعتمداری در خصوص تاسیس مرکز مبادلات ارزی گفت: مرکز مبادلات ارزی می تواند یکی از راهکارهای مقابله با نوسانات ارزی باشد، اما معتقدم پیش از مرکز مبادلات ارزی باید هدفگذاری‌های صحیح در سیاست‌گذاری پولی اتخاذ شود و مدیران اقتصادی کشور برآورد منطقی نسبت به آینده داشته باشند.

وی تصریح کرد: معتقدم مدیران ارزی در کشور باید پیش بینی صحیحی نسبت به درآمدهای ارزی و امکان تبدیل آن به نفت و استفاده در داخل داشته باشند. وقتی امکان گشایش اعتبارات اسنادی نیست ضرورت پرداخت نقدی بوجود می آید، لذا باید راهکارهای موازی به کار گرفته شود.

وزیر بازرگانی در دولت اصلاحات با بیان اینکه سیاست تهاتر تجاری یکی از روش‌های اصولی برای مقابله با افزایش قیمت‌ارز است، خاطر نشان کرد: البته تهاتر می تواند زیان بار هم باشد، لذا با رعایت نکاتی که از زیان بار بودن روش‌های تهاتر جلوگیری می کند که این روش محدودیت های منابع ارزی را تا حدودی پاسخ می دهد یکی از راهکارها است.