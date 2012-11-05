محمد شریعتمداری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به هشدارهای اخیر مقام معظم رهبری خطاب به سران سه قوه برای ایجاد آرامش و دوری از اختلاف در کشور گفت: رعایت فرمایشات مقام معظم رهبری خطاب به مسئولان بر همه از جمله رؤسای قوا و سایر مسئولان کشور واجب است.

وی افزود: مکاتبات اخیر میان رؤسای قوای مجریه و قضائیه و منازعات قبلی که میان سران قوا در عرصه مطبوعات مشاهده شد، این ضرورت را بوجود آورد تا مقام معظم رهبری در فرمایشات عمومی شان به سران قوا تذکر دهند.

وزیر بازرگانی در دولت اصلاحات با تاکید بر اینکه فرمایشات رهبر معظم انقلاب برای تمام تاریخ جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید و مورد نظر ایشان بوده و در آینده نیز باید مورد توجه قرار بگیرد، تصریح کرد: فرمایشات رهبر انقلاب تنها برای عصر حاضر نیست.

عضو شورای راهبردی روابط خارجی کشور خاطر نشان کرد: پرهیز از بروز اختلافات و کشاندن آن به عرصه مطبوعات و استفاده از احساسات مردم در حوزه فعالیت های سیاسی ریشه در سه اصل اساسی دارد که امروز بیش از هر روز ضرورت آن احساس می شود و این اصول برخاسته از دین مبین اسلام و تجربه بشری است.

وی یکی از این اصول اساسی را رعایت اعتدال عنوان کرد و افزود: متاسفانه مدتی است در کشور از اعتدال خارج شده ایم و به راست و چپ زیاد منحرف می شویم اگر این اصل رعایت شود تنش در جامعه کاهش پیدا می کند و امکان سوءاستفاده از موقعیت های مختلف سیاسی کم می شود.

شریعتمداری با بیان اینکه لازمه سیاست نشاط سیاسی است و لازمه نشاط وجود فضای انتقاد در کشور است، گفت: هیچگاه دیدگاه مقام معظم رهبری این نبوده که انتقادی در کشور صورت نگیرد بلکه ایشان همواره بر سازنده بودن انتقادات و ارائه راه حل تاکید داشته اند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب همواره تاکید دارند اختلاف سلیقه و دیدگاه ها که دغدغه مردم نیست باید در پشت پرده توسط مسئولان حل شود نه در عرصه خبرگزاری ها و مطبوعات.

وزیر بازرگانی در دولت اصلاحات اصل دیگر را توجه به خرد جمعی عنوان کرد و اظهار داشت: هر گاه از خرد جمعی خارج شده ایم و تنها شعار بدون عمل داده ایم ، زیان های آن را در کشور دیده ایم که این موضوع مختص عصر حاضر هم نیست.

وی اضافه کرد: اگر خردگرایی شعار نباشد و در عمل نیز مسئولان به سمت مشورت کردن بروند شاهد تنش در جامعه نخواهیم بود.

عضو شورای راهبردی روابط خارجی اصل دیگر ایجاد آرامش در کشور را بازگشت به اخلاق در سیاست عنوان کرد و گفت: اخلاق اسلامی در جامعه بشری از اصول همه ادیان است و همه آنها بر پرهیز از ناسزاگویی و صادق بودن با مردم تاکید دارند.

شریعتمداری خاطر نشان کرد: پرداختن به ادبیات سخیف تحت عنوان انتقاد و گزارش به ملت و استفاده نادرست از عنوان دفاع از حقوق اساسی ملت و آزادی های مشروع، تاثیر معکوس دارد و منافع ملی را تهدید می کند، لذا بازگشت به اخلاق یکی از راهکارهای عملی تحقق سخنان مقام معظم رهبری است.