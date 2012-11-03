گرانی کاغذ مطبوعات کشور را خلع سلاح کرده است

ایرج جمشیدی سردبیر روزنامه اقتصادی آسیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت بحرانی اقتصاد مطبوعات در ماه های اخیر اظهار کرد: این روزها زیاد می شنویم که جنگ اقتصادی میان کشورما با جهان آغاز شده است، به نظر من خط مقدم این نبرد اقتصادی را دشمن ما با ایجاد وضعیت فعلی برای کاغذ توانسته بزند و نشریات مستقل ایران را به وسیله این حمله دچار آسیب و زیان فراوان و کشنده ای کرده که باید آن را درمان کرد.

وی افزود: من حتی ابایی ندارم بگویم که با وضع فعلی کاغذ، مطبوعات ما در مواجه با جنگ نرم اقتصادی آغاز شده با کشورمان از سوی غرب به نوعی خلع سلاح شده اند، خیلی از آنها صفحاتشان را را کم کرده اند.

جمشیدی ادامه داد: کاهش شمارگان مطبوعات به معنی کاهش مخاطبان آنهاست و این یعنی محروم شدن کشور و مردم ما از دفاع نرمی که مطبوعات از آنها در مواجه با تهاجم اقتصادی نرم به عمل می آورند که دست کمی از دفاع نظامی و با سلاح ندارد.

سردبیر روزنامه آسیا تاکید کرد: من این موضوع را از ضعف دولت و مدیران فرهنگی می دانم که در اولین مواجهه با دشمن جبهه مقابله فرهنگی با وی را تسلیم کردند و نتوانستند رسانه های کاغذی را که نقش بالایی در آرام کردن تشنج اقتصادی کشور دارند را در مقابل حملات دشمن حمایت کنند.

جمشیدی افزود: در شرایط فعلی به نظر من پرداخت یارانه مستقیم به مطبوعات خطاست. باید تدابیری سنجیده شود که قیمت کاغذ به هر شکل برای مطبوعات کاهش پیدا کند. درواقع باید کاغذ مطبوعات را یک کالای اساسی شمرد و آن را مانند فشنگ در میدان جنگ تامین کرد. در این میدان نبرد تنها مطبوعات هستند که می توانند مانع از تاثیر شایعات دشمن در مردم و مستحکم کردن آنها در برابر تحریم ها باشند.

وی همچنین با شااره به وعده های دولتی داده شده مبنی بر کاهش قیمت کاغذ گفت: خوشبختانه وعده های داده شده از سوی ارشاد امیدوار کننده است اما باید این وعده ها به سرعت عملیاتی شده و قیمت کاغذ را پایین و ثابت نگاه داشت نه اینکه دل خوش کرد به پرداخت یارانه نقدی که تنها موجب رانت خواری برخی از مطبوعات فعلی شده است. همچنین بناید امیدوار بود که کاغذ فعلی پرداخت شده به مطبوعات التام بخش درد آنهاست. این کاغذ آنقدر ناچیز است که برای چند ساعت از مطبوعات بیشتر کفاف نمی دهد و باقی را باید از بازار آزاد تهیه کرد که مستلزم هزینه کرد میلیونی است.

جمشیدی در پاسخ به سوالی درباره ضرورت وابستگی اقتصادی مطبوعات به دولت در شرایط فعلی نیز گفت: وابستگی به دولت امری است که هر رسانه مستقلی تلاش می کند آن را نداشته باشد اما دولت باید رسانه های کشور را برای مستقل شدن تجهیز کند و یا امکان تجهیز آنها را فراهم آورد. در شرایط موجود باید به هر شکل ممکن با جنگ روانی افزایش کاغذ مبارزه کند. الان زمان برای اینکه خود رسانه ها بخواهند از طریق مجامع صنفی شان به واردات کاغذ بپردازند گذشته است و باید ارگان های قوی تر مانند دولت برای این موضوع کاری بکند.