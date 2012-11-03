30 کشته در حمله ارتش نیجریه به مواضع "بوکو حرام"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نیروهای ارتش نیجریه طی روزهای گذشته حملاتی را علیه مواضع بوکو حرام در شهر "مایدوگوری" در شمال این کشور انجام دادند که در نتیجه آن 30 نفر کشته شدند.

به گفته شاهدان عینی، نیروهای ارتش نیجریه از روز پنجشنبه به چندین منطقه از شهر مایدوگوری حمله کرده تعداد زیادی را بازداشت کرده و تعدادی را نیز کشتند.

بوکو حرام یک گروه تندرو و مسلح مرتبط با القاعده بوده و خواستار جاری شدن قوانین شریعت در نیجریه است. از همین رو دست به فعالیتهای تروریستی زده که در نتیجه آن تاکنون صدها نفر کشته شده اند.

قوانین شریعت از سال ۲۰۰۰ میلادی در شمال نیجریه اجرا می ‌شود ولی شورشیان از جمله گروه خودخوانده طالبان نیجریه و گروه بوکو حرام خواهان اجرای قوانین اسلامی در سراسر نیجریه هستند.

درگیریهای گروه های تندرو با دولت نیجریه در ایالتهای کانو، بورنو و یوبه در شمال نیجریه در ماه ژوئیه سال ۲۰۰۹ صدها کشته برجای گذاشت.

گروه بوکو حرام در سال ۲۰۰۲ توسط محمد یوسف در مایدوگوری تشکیل شد و در سال ۲۰۰۴ به کاما در ایالت یوبه نقل مکان کرد. محمد یوسف به ‌شدت با دموکراسی، آموزش سکولار و دانش مخالف است.

یکی از کارشناسان سازمان امدادگر "کمک به نیجریه" در مورد ساختار این گروه می گوید، بوکو حرام جنبشی است که از عده ای جوان افراطی تشکیل شده است: آنها تربیت غربی را رد می کنند و افراطگرایی آنها رابطه ای مستقیم با شرایط اقتصادی بسیار نامناسب در کشور دارد. بنابراین می توان گفت "بوکو حرام" کانونی مناسب برای جوانان بیکار و بدون تحصیلات نیجریه شده است.