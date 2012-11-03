سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به پایان تعطیلات از ظهر امروز شاهد آغاز موج بازگشت مسافران به شهرهایشان هستیم. هم اکنون مسیرهای منتهی به تهران از جمله هراز، چالوس و فیروزکوه دارای بار ترافیکی نیمه سنگین است که پیش بینی می کنیم بار ترافیکی تا ساعتی دیگر افزایش یابد.

وی ادامه داد: به منظور تسهیل بازگشت مسافران محدودیتهای ترافیکی در جاده های هراز و چالوس در نظر گرفته شده است که از ساعتی دیگر در این محورها به اجرا گذاشته می شود.

جانشین فرمانده پلیس راه از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین، ساعت بیشتری را برای بازگشت در نظر بگیرند. ضمن اینکه با توجه به ترافیک نیمه سنگین از تردد در شانه خاکی راه خودداری کنند.

البرزی با اشاره به مهمترین تصادفات 24 ساعت گذشته، گفت: ساعت 19 روز گذشته تصادف مرگباری در محور فهرج به ایرانشهر در استان کرمان به اطلاع ماموران پلیس راه رسید. با حضور ماموران مشخص شد پژو 405 که 7 سرنشین خانواده در آن بودند هنگام ورود از جاده فرعی با یک دستگاه کامیون بنز برخورد می کند که متاسفانه تمامی سرنشینان آن در دم کشته شدند. ماموران پلیس راه علت این حادثه را عدم رعایت حق تقدم از سوی راننده پژو اعلام کردند.