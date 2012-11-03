عزیز محمدی ضمن بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها در پاسخ به این سوال که شرایط کنونی فدراسیون را چگونه ارزیابی می کنید، گفت: برای فدراسیون فوتبال آرزوی موفقیت می کنم و امیدوارم که در کارش موفق باشد. در حال حاضر فوتبال در وضعیتی است که همه باید به هم کمک کنند. تیم ملی فوتسال کشورمان در مسابقات جهانی حضور دارد و بزرگسالان هم باید 10 روز دیگر در پیکاری حساس به مصاف ازبکستان بروند. همه باید کمک کنند تا فوتبال سر و سامان بگیرد.

وی در خصوص عدم برگزاری مسابقات جام حذفی افزود: مخالف برگزار نشدن این مسابقات هستم و معتقدم که می توانیم جام حذفی را بدون هیچ مشکلی برگزار کنیم، اما تصمیم دست من نیست بلکه مسئولان فدراسیون باید در این خصوص تصمیم گیری کنند.

رئیس پیشین سازمان لیگ فوتبال خاطر نشان کرد: در برنامه ای که پیش بینی شده است اگر مسابقات جام حذفی برگزار شود هیچ مشکلی رخ نمی دهد و لیگ و جام حذفی تا 20 اردیبهشت ماه سال آینده به اتمام خواهد رسید ضمن اینکه تمام اردوهایی که سرمربی تیم ملی فوتبال خواسته تا این لحظه در اختیارش قرار گرفته است.

محمدی تاکید کرد: از نظر استاندارد یک بازیکن حرفه ای باید بین 45 تا 65 بازی در طول لیگ در یک فصل انجام بدهد. لیگ ما 34 هفته دارد. به طور مثال پرسپولیس که دارای بیشترین تعداد ملی پوش است در صورتی‌که در جام حذفی هم به عنوان قهرمانی برسد باید 5 بازی بیشتر از تعداد بازی های مقرر در لیگ انجام بدهد یعنی این تیم پایتخت در طول یک فصل 39 بازی انجام خواهد داد که در این شرایط باز هم 6 بازی از حداقل استاندارد دنیا عقب تر هستیم. واقعا نمی دانم برگزاری جام حذفی چه مشکلی ایجاد می کند.

عزیز محمدی در پاسخ به این سوال که آیا امروز در برنامه آشتی ملی فوتبال که توسط هدایتی گرفته خواهد شد، حضور خواهد داشت، گفت: آدم یا نباید وارد کاری شود و یا اگر هم وارد آن شد باید خداوند ظرفیت لازم را به او بدهد که بتواند مسائل را تحمل کند. امروز مشکلی دارم که نمی توانم در این برنامه شرکت کنم اما برای هدایتی و دوستانش آرزوی موفقیت دارم. ضمن اینکه اصلا مسائل قهر و آشتی در شأن فوتبال نیست.