طرح انگلیس برای گسترش حضور نظامی در خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، ایندیپندنت در گزارشی با اشاره به تصمیم دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس برای مذاکره با برخی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله عربستان، قطر و امارات نوشت : انگلیس در پی استقرار هواپیماهای جنگنده در خلیج فارس با هدف رویارویی با ایران است.

به نوشته این روزنامه انگلیسی، تلاش بریتانیا برای گسترش حضور نظامی خود در خلیج فارس همزمان با افزایش تنشها در خاورمیانه به خصوص بحران در سوریه و پس از بهار عربی صورت می گیرد.

در صورت موافقت حاکمان دبی و ابوظبی با درخواست کامرون، از این پس شمار زیادی جنگنده "یوروفایتر تایفون" در خلیج فارس مستقر می شود.

ایندیپندنت در ادامه به اظهارات "فیلیپ هاموند" وزیر دفاع انگلیس پرداخته و می نویسد: کشورهای اروپایی باید آماده ایفای نقش بیشتر درآفریقای شمالی و خاورمیانه باشند.

در همین حال "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی که در انگلیس به سر می برد، کاملا در جریان نقشه بریتانیا برای گسترش حضور نظامی خود در خلیج فارس بوده و حمایت خود را از گفتگوها درباره استقرار هوایپماهای جنگنده اعلام کرده است.

به احتمال زیاد فرمانده های نظامی انگلیس در پی استقرار جنگنده های انگلیسی در پایگاهی در امارات هستند، زیرا این کشور تاکنون هزینه های مربوط به استقرار هواپیماهای آمریکایی و فرانسوی را در خلیج فارس برعهده دارد.

در همین حال وزارت دفاع انگلیس در بیانیه ای از شرکت چندین هواپیمای تایفون در رزمایشی در امارات با هدف نشان دادن تعهدات نظامی بریتانیا به این کشور عربی خبر داده است.