انتقادات جدید شافعی از واگذاریها/ پیشنهادهای جدید در راه مجلس

به گزارش خبرگزایر مهر، "غلامرضا شافعی" در مراسم افتتاح کارخانه سیگارت سازی قرق در استان گلستان اظهار داشت: مساله اشتغال، امروزه معضل همه دنیا و از جمله کشور ما است و نباید همه وظایف را به دولت نسبت دهیم بلکه اشتغال و سرمایه گذاری در کشور با جذب منابع مردمی سامان می گیرد.

وی افزود: امروز در استان گلستان 13 شهرک و 9 ناحیه صنعتی وجود دارد که نمی توان از دولت انتظار داشت در همه این شهرک ها کارخانه احداث و دولت فقط موظف است کارخانه ها و صنایع مادر و بزرگ را ایجاد کند.



وی ادامه داد: مسئولان استان گلستان باید مردم را دعوت کنند تا در ایجاد صنایع، سرمایه گذاری کنند و همه امکانات لازم را نیز برای این امر فراهم سازند تا اشتغال کافی در استان فراهم شود.



معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که طبق سیاست های ابلاغی بسیار مفیدِ اصل 44 قانون اساسی، دولت نمی‌تواند در صنایع گروه الف وارد شود، گفت: امروز هیچ دولتی نمی تواند به دخانیات بی‌توجه بماند و آن را رها کند ؛زیرا که آثار اجتماعی در پی دارد و پیشنهاد می کنم این صنعت به گروه ب منتقل شود.



شافعی در ادامه با ذکر موادی همچون بند 18-1 و 18-2 قانون مترقیِ اصل 44 خواستار اصلاح این بندها شد و تصریح کرد: در این بندها آمده به محض قرار گرفتن یک شرکت در لیست واگذاری، اختیارات مجمع آنها به وزیر اقتصاد محول می شود و این شرکتها نمی توانند سرمایه گذاری یا فروش اموال انجام دهند و معضلات زیادی به وجود می آید که برای اصلاح این مواد قانونی پیشنهادهایی ارائه شده و به زودی در مجلس مطرح می شود.



وی افزود: 200 شرکت فقط از سازمان گسترش واگذار شده که هیچ فردی حتی توان برگزاری مجامع سالانه این شرکتها را هم ندارد؛ بنابراین لازم است که این رویه اصلاح گردد.



رئیس ایدرو خطاب به مدیران و صنعتگران استان گلستان اظهار داشت: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران طبق قانون اجازه دارد با بخش خصوصی که دارنده فناوری های نوین هستند، تا 49 درصد مشارکت کند و اگر افرادی چنین فناوری هایی با قابلیت تجاری سازی در اختیار دارند آماده مشارکت با آنها هستیم.



وی با تاکید بر مزیت‌های فراوان استان گلستان اعم از وجود مرز دریایی، مرز ریلی، قابلیت های ترانزیتی و خدماتی و کشاورزی، از دانشگاه ها، شخصیت های حقیقی و حقوقی این استان خواست به سمت توسعه این قابلیت ها و نیز صنایع پیشرفته و دانش بنیان حرکت کنند و آمادگی کامل ایدرو برای پشتیبانی از این حرکت را یادآور شد.