هیئت مدیره باشگاه سنگ آهن بافق با استعفای فیروز کریمی موافقت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هئیت مدیره باشگاه سنگ آهن بافق، جمعه شب در محل باشگاه حضور یافته و با استعفای فیروز کریمی موافقت کردند.

مدیرعامل باشگاه سنگ آهن بافق در این جلسه اظهار داشت: نظر به اینکه آقای کریمی خود شخصا خواهان جدا شدن از تیم بودند؛ هئیت مدیره متفق القول با استعفای فیروز کریمی موافقت کردند.

فیروز کریمی نیز که برای آخرین بار در دفتر باشگاه حضور یافته بود، با دوربین باشگاه به صورت اختصاصی برای مردم بافق به خصوص جوانان فوتبال دوست پیام داد و در مصاحبه خود از تمامی مردم بافق عذرخواهی کرد.

وی افزود: من برای دلم به بافق آمده بودم اما خدا نخواست که بتوانم برای ورزش این شهرستان کاری انجام بدهم. خیلی تلاش کردم اما تلاشم نتیجه‌ای نداشت به همین دلیل بر خود لازم می‌دانم از همه خداحافظی کنم و بگویم فیروز کریمی هیچ وجهی به غیر از دستمزد حضور چند ماهه در تیم نگرفته و از شما می‌خواهم بنده را حلال کنید.

کریمی افزود: از زحمات مدیرعامل شرکت سنگ آهن بافق، آقای عسکری نیز تشکر و قدردانی می‌کنم.

تیم فیروز کریمی در آخرین بازی که با سرمربیگری وی در روز پنجشنبه برگزار شد، بازی خانگی را به تیم اراکی واگذار کرد.