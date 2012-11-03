به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری ظهر شنبه در آئین جشن بزرگ سادات و غدیر که در مصلای بوشهر با حضور بیش از 500 تن از سادات برگزار شد، اظهار داشت: اسلام با حضرت علی (ع) مرضی خداست و بدون آن مورد رضایت خدا نیست.

وی با تشریح واقعه غدیر خم و نقش اصحاب پیامبر در بیعت با حضرت علی (ع) اضافه کرد: افتخار ایران اسلامی و مردم ولایت‌مدار استان این است که با آموختن از عبرت‌ها و آموزه‌های سیاسی حضرت علی (ع) اینک با روح ولایت‌مداری و با صمیم جان در کنار حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای فرزند زهرای اطهر(س) در جامعه اسلامی ایستاده اند و از حریم ولایت با تمام توان دفاع می‌کنند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در ادامه با اشاره به وضعیت جهان، ادامه داد: جهان آینده جهان اسلام، جهان مکتب ال محمد(ص)، جهان قرآن و جهان ایمان است.

وی افزود: ما مردم ولایت مدار استان بوشهر به‌ویژه سادات گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی هستیم و اعلام می کنیم با تمام وجود در کنار معظم له قرار داریم و حتی یک لحظه رهبرعزیزمان که مایه افتخار ایران و جهان تشیع است تنها نخواهیم گذاشت.

در این مراسم پس از قرائت اشعار شاعران و مولودی‌خوانی از سادات به صرف ناهار پذیرایی شد.